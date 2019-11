Spinazzola | ' Favorevole sul Var ma non troppo | falli di mano di De Ligt non sono rigori'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 7 novembre 2019) E' stata probabilmente una delle cessioni più criticate dell'estate da parte dei sostenitori bianconeri, perché ritenuto un giocatore importante anche per il turnover: parliamo del terzino sinistro Leonardo, ceduto alla Roma nel calciomercato estivo per circa 25 milioni di euro. La Juventus invece ha acquistato dalla società giallorossa Pellegrini per circa 15 milioni di euro, che poi è stato girato in prestito al Cagliari. Il nazionale italiano, che sta giocando con regolarità con la Roma, si è soffermato in un'intervista a Roma Channel sui primi tre mesi di esperienza con la squadra allenata da Fonseca: ha confermato di stare molto bene e di essersi ambientato alla grande, perché i suoi compagni di squadratutti bravi ragazzi e tanti già li conosceva.ha poi parlato della crescita nei risultati della Roma, merito di un equilibrio raggiunto e anche del ruolo ...

infoitsport : SPINAZZOLA: “Il gioco di Fonseca ci è piaciuto fin dall'inizio. Mancini a centrocampo ci dà più equilibrio. Il Var?… - Marco79880648 : RT @romanewseu: #Spinazzola: 'Sono favorevole alla VAR, ma non eccessivamente. Aiuta in certe situazioni come il fuorigioco. Il fallo di ma… - PeppeSimonett : #Spinazzola '#VAR? Favorevole, ma non eccessivamente. Aiuta in certe situazioni come il fuorigioco. Il fallo di man… -