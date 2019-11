Non ti siedi | sei nera | 60enne vieta alla bimba di starle accanto sul bus

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 7 novembre 2019) Rosa Scognamiglio Una passeggera dell'autobus pubblicodi colore di prendere postoal suo. L'episodio è stato raccontato dconsigliera del comune di Alessandria, Vittoria Oneto, in un post su Facebook "No, qui tu non ti". Con queste parole, una signora in età avanzata avrebbeto ad unapelle scura, di circa sette anni, di prendere posto sull'autobus. Una intimazione che potrebbe avere una matrice xenofoba. O, almeno, questa sarebbe stata la percezione della consigliera comunale dem, Vittoria Oneto, che ha assistitosortita dell'anziana passeggera di un pullman pubblico nella città di Alessandria. L'episodio è stato raccontato con un post su Facebook, apparso sul profilo social dell'amministratrice alessandrina pressapoco alle ore 19 di ieri, 6 novembre. "Questa sera ho preso l'autobus per tornare a casa. - scrive ...

