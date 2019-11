Napoli | ritiro ed ammutinamento Gamma di errori incredibile | se ne parla a Radio Marte

Napoli : Insigne potrebbe aver rotto con De Laurentiis non andando in ritiro : Solo poche settimane fa Insigne aveva firmato una sorta di patto di ferro con il presidente del Napoli, per fare il bene della società davanti al suo manager. Nel post partita di Napoli-Salisburgo, chiuso con un pareggio, il figlio del presidente del Napoli aveva notificato ai giocatori il proseguimento del ritiro. Il capitano con una parte della squadra, si è rifiutato di partire per il ritiro, ritenendolo vessatorio e rigettando al mittente ...

L’esperto : “Il Napoli ha torto solo in caso di ritiro punitivo. Delicata la posizione di Ancelotti” : Sul Corriere della Sera il parere di Marcello Giustiniani sulla ribellione dei calciatori del Napoli al ritiro imposto da Aurelio De Laurentiis. Giustiniani è uno dei massimi esperti italiani di diritto del lavoro, partner di BonelliErede. Definisce il caso Napoli, con una squadra al completo che abbandona il ritiro, “un caso unico”. “Ma il clamore della notizia non deve far dimenticare che i calciatori sono lavoratori ...

COMUNICATO STAMPA SSC Napoli : “Ritiro costruttivo e non punitivo” : La SSC NAPOLI, in serata, diramato un nuovo COMUNICATO attraverso il proprio sito ufficiale Con riferimento alle notizie apparse oggi e negli ultimi giorni relative al ritiro della prima squadra, la Società rileva con sorpresa come alcuni organi di STAMPA lo abbiano erroneamente qualificato “Ritiro punitivo”. Il Presidente De Laurentiis – lunedi’ 4 novembre u.s. – aveva dichiarato a Radio Kiss Kiss in modo chiaro e ...

Caos Napoli - sul mancato ritiro palla ai legali : Spazio ai legali. Saranno loro a occuparsi di quanto accaduto ieri dopo il pareggio di Champions contro il Salisburgo, con i giocatori che

Ammutinamento del ritiro Napoli : arriva il comunicato ufficiale della società : comunicato ufficiale Napoli: preannuncia provvedimenti Notizie Calcio Napoli – La SSC Napoli ha pubblicato sul proprio sito internet un comunicato ufficiale riguardo la vicenda Ammutinamento Il comunicato “La società comunica che, con riferimento ai comportamenti posti in essere dai calciatori della propria prima squadra nella serata di ieri, martedì 5 novembre 2019, procederà a tutelare i propri diritti economici, ...

Comunicato Napoli : sarà Ancelotti a stabilire se fare il ritiro : È arrivato il tanto atteso Comunicato del Napoli sull’ammutinamento dei calciatori che ieri sera hanno interrotto il ritiro La Società comunica che, con riferimento ai comportamenti posti in essere dai calciatori della propria prima squadra nella serata di ieri, martedì 5 novembre 2019, procederà a tutelare i propri diritti economici, patrimoniali, di immagine e disciplinari in ogni competente sede. Si precisa inoltre di aver affidato ...

Napoli – I giocatori liberi di tornare a casa : sospeso il ritiro di Castel Volturno : ritiro sospeso: i giocatori del Napoli liberi di lasciare Castel Volturno E’ terminata, per il momento, la ‘punizione’ dei giocatori del Napoli. Dopo il rifiuto di ieri da parte dei celesti di prolungare il ritiro imposto dalla società, oggi i giocatori sono stati lasciati liberi di abbandonare Castel Volturno dopo il pranzo post allenamento. Non è ancora del tutto chiaro se il ritiro sia stato annullato definitivamente, ...

Napoli - sospeso il ritiro : tutti a casa dopo l’allenamento : Non si placano le polemiche in casa Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti ‘è reduce dal buon pareggio nella gara di Champions League contro il Saliburgo, 1-1 che ha avvicinato alla qualificazione agli ottavi di finale. Al termine della partita di ieri la squadra ha interrotto il ritiro senza l’autorizzazione della società ed adesso potrebbero arrivare pesanti provvedimenti. La squadra ha svolto in mattinata regolarmente ...

Sky : i calciatori del Napoli lasciano Castel Volturno dopo l’allenamento. Disdette le camere previste per il ritiro : Il punto di Sky su quanto sta avvenendo in casa Napoli dopo la scelta dei calciatori, dopo la gara con il Salisburgo, di interrompere il ritiro imposto dal presidente. Massimo Ugolini in diretta da Castel Volturno ha riferito che al termine dell’allenamento mattutino a cui tutti calciatori hanno preso parte gli stessi hanno lasciato il centro sportivo. «Le auto dei calciatori hanno appena lasciato Casel Volturno e questa stamattina sono ...

Napoli - la folle rivolta dei calciatori : cancellato il ritiro - squadra a casa : La lunga notte di Napoli è passata, ma non è passata ancora la nottata. Dopo il caos scatenatosi nel post gara contro il Salisburgo, la squadra, che era tornata a casa dopo la partita,...

Caos Napoli - la squadra non torna in ritiro : Si respira una forte aria di tensione nel Napoli. Dopo il pareggio di ieri sera contro il Salisburgo, il mister Ancelotti non si presentato al consueto incontro con i giornalisti. La stessa decisione è stata presa anche dall'attaccante azzurro Fernando Llorente e dal presidente Aurelio De Laurentiis, uscito dallo stadio 20 minuti prima dell'allenatore. Inoltre, il pullman che avrebbe dovuto riportare la squadra in ritiro a Castel Volturno è ...

Napoli - clamorosa “rivolta” : Ancelotti e i giocatori annullano il ritiro! Insigne : “Dillo a tuo padre” : Clamoroso colpo di scena in casa Napoli dopo il match di ieri sera contro il Salisurgo, sfida terminata sul punteggio di 1-1. Al termine dell’incontro, Ancelotti e i giocatori hanno abbandonato direttamente il San Paolo senza rilasciare interviste e annullando di propria iniziativa il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis. Come riportato dall’odierna edizione di […] L'articolo Napoli, clamorosa “rivolta”: ...

Ugolini : ”Ritiro del Napoli? Situazione delicata. I senatori del gruppo si erano allineati con Ancelotti” : Ugolini: quella del ritiro era una decisione che aveva contrariato un po’ tutti Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dal San Paolo nel post partita di Napoli –Salisburgo, per parlare del mancato ritiro della squadra azzurra non voluto da Ancelotti e dai giocatori. Questo quanto detto dal giornalista: “Il pullman del Napoli tornerà a Castel Volturno senza i giocatori a bordo, tutti i giocatori ...