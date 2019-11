Maria Perego è morta Addio alla «mamma» di Topo Gigio

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 7 novembre 2019), la creatrice del celebre ed amatissimo, è. Nata a Venezia l’8 dicembre del 1923, l’autrice tv, scrittrice e artista dell’animazione, avrebbe compiuto il prossimo mese 96 anni. A comunicare la morte dellaè stato il suo procuratore e amministratore dellasrl, Alessandro Rossi, che ha dichiarato ai media: “È avvenuto tutto all’improvviso, fino a ieri sera era al lavoro su mille progetti, mi hanno chiamato dsua abitazione milanese nel primo pomeriggio, la signora non si è sentita bene, è stato chiamato il 118, ma è volata via prima, sono addolorato di non aver fatto in tempo a salutarla. Era come una, lavoravo con lei da 25 anni”.era stata recentemente protagonista della prima puntata de Le Ragazze, il programma di Rai3 condotto da Gloria Guida dove ...

Corriere : È morta Maria Perego, la «mamma» che aveva inventato Topo Gigio - repubblica : È morta Maria Perego, creò Topo Gigio - TgrVeneto : Addio alla ‘mamma’ di #TopoGigio. È morta questo pomeriggio la veneziana Maria #Perego, la creatrice del pupazzo pi… -