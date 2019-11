L’ammutinamento del Napoli finisce sui quotidiani spagnoli e su L’Equipe

“Mi ha detto mio cugino…” : la lunga notte delL’ammutinamento raccontata dai vocali su Whatsapp : Più tace il Napoli, più parla Napoli. Mentre tutti aspettano una verità ufficiale, la città trasmette quasi in diretta “La lunga notte dell’ammutinamento”: gli inciuci, il coro di voci sussurrate, un puzzle di frammenti audio moltiplicati dalle chat su Whatsapp. Una radio in collegamento da una dimensione parallela, in cui ognuno possiede un piccolo pezzo di racconto e lo dispensa aspettando che qualcun altro gli dia credito, ...

Repubblica : L’ammutinamento era premeditato ma è rimasto nascosto fino al termine della partita : Un “ammutinamento premeditato”, così lo definisce oggi Repubblica, parlando di quanto accaduto nello spogliatoio del Napoli al termine della gara contro il Salisburgo. I calciatori avrebbero preso la decisione in gran segreto ancora prima di recarsi al San Paolo per la sfida di Champions “Il proposito è rimasto nascosto per tutta la serata“ Al termine della gara Insigne ha parlato di una squadra compatta con il suo ...

L’ammutinamento del gol - il Napoli prende solo pali : L’ammutinamento della squadra è la cosa più straordinaria che potesse capitarci in un martedì sera di novembre. Ieri sera non ho potuto guardare la partita, avevo laboratorio di scrittura. Ho passato due ore a parlare della costruzione dei dialoghi, di come si monti una storia, quali siano i modi per tenerla in piedi. Usate i trattini, le virgolette alte, quelle basse, state attenti alla punteggiatura. E poi Carver, Bolaño, Mario Benedetti, ...

L’ennesimo show del Conte piangente - ma L’ammutinamento del Napoli gli toglie la scena : Una volta disse che è “impossibile essere vincenti senza essere antipatici”. Era già un vincente simpatico a pochi, Antonio Conte. Ma la linea è sempre stata quella: cane da presa, fuori e dentro. Amato dentro lo spogliatoio, finché la testa regge. E fuori un cataclisma costante. “A me basta sapere di avere l’1 per cento di possibilità di vincere, e per quell’1 per cento lotto”. L’ha detto appena arrivato sulla panchina ...

L’ammutinamento del Napoli è la risposta politico-culturale all’andate a lavorare : C’è qualcosa di fastidioso, almeno per chi scrive, nei commenti del cosiddetto “popolo”, della tifoseria. I calciatori sono ricchi, guadagnano troppo e di conseguenza quando i risultati non arrivano, devono soffrire. È il pensiero perfettamente sintetizzato dai canti delle curve in tutta Italia: “Andate a lavorare”. Perché dare due calci a un pallone non è un lavoro. In realtà lo è. Ed è anche un lavoro ben pagato, a certi livelli. Molto ...