Conflitto interessi | Brescia | ‘testo base in tempi brevi’

Fiber - Conte alla Camera : “Attenuto a tutte le norme sul Conflitto d’interessi. Incarico prima di diventare premier” : “Al fine di redigere il parere (e rispondere al quesito giuridico che mi era stato sottoposto, ho esaminato i documenti che mi sono stati inviati, senza mai incontrare gli amministratori o gli azionisti della Società. Non ero dunque a conoscenza – né ero tenuto a conoscere – che tra gli investitori vi fosse il signor Raffaele Mincione o che parte degli investimenti risalissero, come è stato ipotizzato da alcuni organi di ...

Fiber - Conte si difende dall’accusa di Conflitto d’interessi : “Avevo delegato Salvini” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisce alla Camera rispondendo alle accuse di conflitto d'interessi sul caso Fiber-Retelit, ribadendo di aver ricevuto l'incarico di redigere un parere legale quando ancora non sapeva che sarebbe diventato premier. Inoltre, Conte sottolinea di essersi astenuto in Consiglio dei ministri sulla Golden power, delegando per il procedimento l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini.Continua a leggere

Martedì alle 19 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà alla Camera sul presunto Conflitto di interessi scoperto dal Financial Times : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interverrà alla Camera dei Deputati alle 19 di Martedì per spiegare la sua versione sul presunto conflitto di interessi raccontato la scorsa settimana in un articolo del Financial Times, che aveva scoperto che una società

Caso Fiber - Conte scrive al Financial Times : “Nessun Conflitto d’interessi - l’Autorità garante ha giudicato le mie azioni appropriate” : “Le mie azioni sono state giudicate totalmente appropriate e alla luce del sole dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, responsabile per le indagini sui conflitti di interesse in Italia”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde al Financial Times riguardo alle rivelazioni sulla sua consulenza a favore di Fiber 4.0, un gruppo di azionisti coinvolto in una lotta per il controllo di Retelit, una società ...

Vitalizi - Taverna : “Al Senato allarme Conflitto d’interessi”. Nella commissione che dovrà decidere sul taglio due amici di Nitto Palma : Il giorno della verità per 772 ex Senatori è vicino. Il 4 novembre la commissione Contenziosa di Palazzo Madama deciderà se il taglio dei Vitalizi è legittimo o meno. Un tribunale interno la cui sovranità è assicurata dall’autodichia che governa le due Camere. Sul quale però pende la pesante accusa di conflitto d’interessi. Ad avanzarla sono i parlamentari del Movimento 5 stelle. Dopo che il 29 ottobre il blog aveva lanciato ...

Sul Conflitto di interessi Di Maio garantisce per Conte : “La correttezza di Giuseppe Conte è stata certificata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha ritenuto di non dover avviare alcun procedimento”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leggendo una nota fattagli pervenire da Palazzo Chigi durante il question time in risposta a un’interrogazione su un asserito conflitto di interessi di Conte circa un suo incarico legale, ...

Inchiesta Financial Times su Giuseppe Conte per Conflitto d’interessi : Inchiesta Financial Times su Giuseppe Conte per conflitto d’interessi Il Financial Times si è occupato di un’Inchiesta sul presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito a un possibile conflitto di interessi avviato poco prima di diventare premier del governo giallo-verde nel 2018. Al centro della vicenda ci sarebbe un fondo di investimento (Athena Global Opportunities) sostenuto dal Vaticano, un investimento immobiliare di lusso a ...

Ft : ?«Legami tra Conte e fondo sotto indagine in Vaticano». Premier : ?«Nessun Conflitto d’interessi» : «Un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano al centro di un'indagine sulla corruzione finanziaria era alla base di

Giuseppe Conte - bomba dal Vaticano. Indiscrezione : "Verso l'indagine per corruzione" - Conflitto d'interessi? : L'ombra del conflitto d'interessi su Giuseppe Conte. Nella serata della sconfitta della sua maggioranza alle Regionali in Umbria, per il premier arriva da Londra la bomba che potrebbe scatenare uno tsunami politico. Dopo il Russiagate, il Vaticano: secondo quanto scrive il Financial Times, un fondo

Italia 5 stelle - Di Maio : “Tre leggi da gennaio. Acqua pubblica - Conflitto di interessi e via le nomine della sanità dalle mani delle Regioni” : Acqua pubblica, il conflitto di interessi e “via le nomine dei vertici della sanità dalla mani delle Regioni”. Sono queste le tre proposte di legge su cui il Movimento 5 stelle lavorerà a partire da gennaio prossimo. L’annuncio è stato fatto dallo stesso Luigi Di Maio, chiudendo la due giorni di Italia 5 stelle a Napoli. Il capo politico del Movimento, in un lungo intervento davanti ai suoi attivisti, ha parlato di quali ...

Giuseppe Conte - Salvini e Borgonzoni a caccia della parcella che può incastrarlo sul Conflitto d'interessi : Poche ore fa, Dagospia, ha anticipato il testo dell'interrogazione parlamentare presentata dalla Lega, prima firma Lucia Borgonzoni, a Giuseppe Conte. Nel mirino la vera natura dei suoi rapporti con l'avvocato Guido Alpa. Un caso che aveva già lambito il premier un anno fa, quando stava a Palazzo Ch

Giuseppe Conte - il testo dell'interrogazione parlamentare della Lega sul Conflitto di interessi : Se ne parla da giorni, anzi settimane. Matteo Salvini lo aveva lasciato intendere in modo chiaro, per esempio quando aveva detto, riferendosi a Giuseppe Conte, che "ha qualcosa del suo passato da nascondere". Dagospia aveva Legato queste parole all'ipotesi di una interrogazione parlamentare contro i