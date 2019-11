Spazio | la Cina si prepara ad esplorare un asteroide e una cometa

Spazio : la Cina prepara esplorazioni lunari con equipaggio : In occasione della prima Assemblea cinese delle scienze spaziali è stato reso noto che la Cina sta conducendo missioni dimostrative e pianificazione a lungo termine per l’esplorazione lunare con equipaggio: la futura evoluzione dell’esplorazione è stabilire una base lunare per svolgere ricerche scientifiche e sviluppare tecnologia ed esperienza per viaggi umani nello Spazio profondo. L’obiettivo a lungo termine del Paese è ...

Spazio : la Cina lancerà la sonda Chang’e-5 sulla Luna nel 2020 : L’anno prossimo, la Cina intende lanciare sulla Luna la sonda Chang’e-5 per riportare sulla Terra alcuni campioni del nostro satellite. A rivelarlo e’ stato Wu Weiren, progettista capo del programma di esplorazione Lunare cinese. Intervenuto alla prima edizione della China Space Science Assembly, inaugurata ieri nella citta’ di Xiamen, nella provincia orientale del Fujian, lo scienziato membro dell’Accademia cinese ...

Spazio : la Cina invia in orbita 3 nuovi satelliti : Lanciati 2 nuovi satelliti dal Taiyuan Satellite Launch Center, situato nella provincia cinese dello Shanxi: i 3 dispositivi (un satellite di telerilevamento multi-funzione e 2 piccole sonde spaziali) sono stati inseriti in orbita per mezzo di un razzo vettore Long March-4B alle 11:26 di oggi ora locale. In particolare, il satellite ZY-1 02D è stato sviluppato dall’Accademia cinese per la Tecnologia Spaziale e rappresenta una parte ...