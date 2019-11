Repubblica | Ancelotti e la squadra uniti contro De Laurentiis

Repubblica : Ancelotti e il turnover. Elmas e Ospina titolari contro la Spal : Neanche il tempo di tornare da Salisburgo, ieri mattina, e il Napoli ha già svolto un primo allenamento a Castel Volturno. Domenica alle 15 c’è la Spal, a Ferrara. Torna il campionato. E dopo la vittoria in Champions bisogna riprendere assolutamente la corsa in campionato. Non sarà facile, scrive Repubblica Napoli. La partita di Champions ha richiesto un grande sforzo in termini di energie, e per questo motivo Ancelotti spera in buone ...

Repubblica : con il Napoli non ci si annoia mai. Il coraggio premia la squadra di Ancelotti : Con il Napoli non ci si annoia mai, scrive Repubblica. E ieri sera, infatti, nel match contro il Salisburgo alla Red Bull Arena, le emozioni e i brividi sono stati tanti. La partita è stata vinta grazie alla doppietta di Mertens e al gol firmato da Insigne sbucando dalla panchina. Un gol che realizza la profezia di Ancelotti, che alla vigilia aveva dichiarato che quella di ieri sera sarebbe stata “una partita da vincere in ...

Repubblica : Ancelotti da leader calmo a sergente di ferro - ora è toccato a Ghoulam : Su Repubblica la metamorfosi di Carlo Ancelotti. Da leader calmo a sergente di ferro. Un cambiamento che, scrive il quotidiano, ha tutta l’aria di essere temporaneo e legato al momento di necessità. “per la sterzata di cui ha bisogno il Napoli dopo un avvio di stagione molto più laborioso del previsto”. Il primo indizio della metamorfosi era stato l’esclusione di Insigne a Genk. Il capitano era stato mandato dritto in ...

Repubblica : Ancelotti pensa a un centrocampo a tre. Insigne verso la panchina : Ancelotti deciderà la formazione che scenderà in campo domani contro il Salisburgo solo questa sera dopo l’allenamento in Austria, ma è chiara l’emergenza azzurra in difesa. L’edizione napoletana di Repubblica sottolinea che toccherà a Meret e Koulibaly fare buona guardia in Champions, magari con il sostegno di un centrocampo di maggiore copertura Non è escluso che Ancelotti ne schieri tre (invece dei soliti due) contro il ...

Repubblica : Ancelotti antepone le esigenze del Napoli a quelle di Insigne : Due le scelte di Ancelotti che hanno sorpreso, ieri, contro il Verona, scrive Repubblica Napoli. Il tecnico ha bocciato Ghoulam, preferendogli Malcuit a destra e spostando di nuovo a sinistra Di Lorenzo, come era già successo a Genk per fronteggiare l’emergenza. Ma, soprattutto, ha messo Insigne seconda punta, proprio il ruolo che più volte il capitano ha dichiarato, sia nello spogliatoio che in pubblico, di non preferire. L’incontro ...

Repubblica : prima del Verona De Laurentiis dirà che Ancelotti è centrale nel futuro del Napoli : Marco Azzi su Repubblica Napoli oggi preannuncia che Aurelio De Laurentiis sarà a Napoli domani. Il presidente è atteso a Palazzo San Giacomo dove firmerà la tanto sospirata convenzione per lo stadio San Paolo. Ma l’arrivo a Napoli del presidente, spiega Azzi, va letto soprattutto in chiave di riportare la serenità. Si spiega così la decisione presa dal numero uno della società di scendere a sua volta in campo, al fianco di Carletto ...

I voti di Insigne : Repubblica - da “applausi”. Corsport - un primo tempo in cui dà ragione ad Ancelotti : Un Lorenzo Insigne da “applausi”, come lo definisce Repubblica, quello sceso ieri sera in campo nell’Italia di Mancini contro la Grecia , non segna, ma è protagonista per tutta la serata di una grande prestazione. Lo confermano i voti di oggi, Insigne prende ovunque 6,5 ed è tra i migliori insieme Bernardeschi (autore del secondo gol). Un primo tempo che da ragione ad Ancelotti, secondo la Gazzetta, ma una ripresa in cui si ...

Repubblica : al secondo anno di Ancelotti il Napoli è ancora un cantiere : Il Napoli ritrova l’efficacia della linea difensiva, nonostante l’assenza di Koulibaly, ma si inceppa di colpo l’attacco, che smette di segnare. Il Napoli, pur al secondo anno con Ancelotti, è ancora un cantiere aperto. E’ la disamina della partita oggi sulle pagine di Repubblica. Nemmeno il cambio di modulo aiuta il reparto davanti a essere concludente. Colpa anche del momento negativo di alcuni dei big azzurri, scrive ...

Repubblica : Ancelotti vuole Mertens e chiede il suo rinnovo : Il Napoli festeggia la vittoria contro al Samp con due gol del solito Mertens, lo stesso che in questa pausa per le nazionali era diventato argomento di discussione per il suo rinnovo mancato. Come scrive oggi Repubblica Il folletto belga ha 32 anni, il contratto in scadenza e si è lasciato alle spalle un’estate non facile dal punto di vista personale, dopo aver assistito al lungo e inutile corteggiamento di Aurelio De Laurentiis a Icardi. Il ...