Lamorgese | Libia disposta a rivedere accordo sui migranti

Fonte : blogo

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Il governo di unità nazionale libico guidato da Fayez al Serraj ha accettato, su richiesta del Governo italiano, dil'con l'Italia, firmato nel 2017 dal Governo Gentiloni. Con il Memorandum l'Italia si impegnò a formare e a fornire mezzi alla sedicente Guardia Costiera Libica oltre a finanziare i "centri d'accoglienza". Si tratta di spese per le quali il Governo italiano non ha mai chiarito realmente quale sia il costo, oltre a non poter garantire al 100% come questi soldi siano stati effettivamente spesi. Secondo alcune stime la cifra stanziata si aggirerebbe intorno ai 150 milioni di euro per il triennio.Nella sostanza il Governo Gentiloni accettò di tapparsi occhi e orecchie per lasciare allail compito di fare il lavoro sporco, fermando e poi detenendo ipronti ad arrivare in Italia. Se ne può parlare in questi termini per due semplici ragioni: i ...

HuffPostItalia : Luciana Lamorgese: 'Libia disponibile a rivedere il Memorandum. L'obiettivo è che l'Onu gestisca i centri migranti' - Corriere : Libia pronta a rivedere l’accordo con l’Italia Lamorgese: «Aprire centri gestiti dall’Onu» - Tg3web : Il memorandum Italia Libia sui migranti sarà rivisto e i centri di accoglienza saranno portati sotto l'egida dell'O… -