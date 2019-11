Inter | sei un’opera incompiuta | nerazzurri belli a metà | ma non si può giocare solo un

Morti sei neonati : Interrotto studio sul parto oltre le 40 settimane : Non esiste un consensus internazionale su come gestire le gravidanze sane che durano più di 40 settimane, sebbene sia...

“Sei cambiata e sei bellissima!”. Emma Marrone - la prima Intervista dopo l’Intervento : la gioia dei fan : Basta silenzio, è ora di parlare. Emma Marrone torna tra l’affetto dei suoi fan rilasciando una meravigliosa intervista a Vanity Fair che anticipa tutti. È qui che la cantante salentina ripercorre i difficili momenti vissuti negli ultimi mesi, dalla scoperta della malattia fino all’intervento. “Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo veramente – racconta Emma in una video-anteprima pubblicata sui social – dopo ...

Inter - il club nerazzurro potrebbe proporre a Ibrahimovic un contratto di sei mesi : Uno dei club che potrebbe essere protagonista nella prossima sessione invernale di calciomercato è l'Inter. Molto dipenderà anche dalla classifica visto che, se i nerazzurri dovessero continuare ad essere in lotta per il titolo, il club potrebbe fare un sacrificio per accontentare le richieste del proprio allenatore, Antonio Conte. Nonostante abbia disputato una buona prima parte di stagione, infatti, la rosa nerazzurra ha denotato ancora ...

LIVE Inghilterra-Australia rugby - Mondiali 2019 in DIRETTA : i Wallabies vogliono Interrompere la striscia di sei sconfitte consecutive : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.55 Gli inglesi hanno vinto la Pool C davanti alla Francia, con lo scontro diretto cancellato a causa de tifone Hagibis, mentre l’Australia ha chiuso la Pool D in seconda posizione alle spalle del Galles, a causa dello scontro diretto perso per 25-29 dai Wallabies. La sfida odierna sarà avvincente. 08.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Inghilterra ed ...

Archeologia : Intervento archeoantropologia con i nano materiali su reperti ossei necropoli (2) : (AdnKronos) - Obiettivo dell’incontro "è anche illustrare l’evoluzione della ricerca sulle nanotecnologie e le loro applicazioni per la conservazione e la tutela dei Beni Culturali. Si indagheranno anche le molteplici applicazioni dei nano materiali e le loro positive caratteristiche perché rispetto

Intervento unico di archeoantropologia su reperti ossei necropoli : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) - Per la prima volta al mondo sarà illustrato durante un convegno nazionale un Intervento unico di archeoantropologia con i nano materiali su una necropoli di 280 anni fa e su degli scavi archeologici del I secolo D.C che si trovano nel casertano. L’evento sarà presentat

Archeologia : Intervento archeoantropologia con i nano materiali su reperti ossei necropoli (2) : (AdnKronos) – Obiettivo dell’incontro “è anche illustrare l’evoluzione della ricerca sulle nanotecnologie e le loro applicazioni per la conservazione e la tutela dei Beni Culturali. Si indagheranno anche le molteplici applicazioni dei nano materiali e le loro positive caratteristiche perché rispettosi dell’ambiente, flessibili e utilizzabili su tutte le superfici, non intaccandole e riuscendo ad andare a fondo ...

Intervento unico di archeoantropologia su reperti ossei necropoli : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) – Per la prima volta al mondo sarà illustrato durante un convegno nazionale un Intervento unico di archeoantropologia con i nano materiali su una necropoli di 280 anni fa e su degli scavi archeologici del I secolo D.C che si trovano nel casertano. L’evento sarà presentato alla Biblioteca Casanatense a Roma il 16 Ottobre al convegno nazionale su ‘Nanotecnologia Scienza e Conservazione – ...

Diletta Leotta al Sun : “Se sei Interessato al calcio mi ascolti - se no mi guardi”. Fabio Ravezzani attacca : “Spero sia errore di traduzione” : Dove c’è Diletta Leotta c’è sempre una battuta sessista. Lo sport preferito dall’uomo non è oramai più il calcio, ma la battutaccia volgare nei confronti della 28enne giornalista catanese, oggi voce dal campo dei collegamenti DAZN del campionato italiano. La passerella verso l’uscita dal campo della Leotta, il 29 settembre al San Paolo di Napoli, è stata accompagnata da un cor(ett)o evergreen: “Diletta, fuori le tette!”. Che la ragazza l’abbia ...

Alan Fiordelmondo contro Giorgia Caldarulo : "Sei lesbica per Interessi - la storia con Taylor Mega è finta" (video) : E' scontro, oggi, a 'Pomeriggio 5', tra Giorgia Caldarulo (vera o presunta fidanzata di Taylor Mega) e Alan Fiordelmondo. Il paparazzo, con tanto di prove, è ancora convinto che la liaison tra l'influencer e l'ex protagonista di 'Uomini e Donne' sia solo una trovata pubblicitaria per fini economici:prosegui la letturaAlan Fiordelmondo contro Giorgia Caldarulo: "Sei lesbica per interessi, la storia con Taylor Mega è finta" (video) pubblicato su ...

Bambini travolti da suv - sei ore di Intervento per piccola in prognosi riservata : Sei ore di intervento per la piccola di due anni e mezzo travolta da un suv, ieri mattina, davanti all’asilo La casa nel bosco di Chieri (Torino) con altri Bambini. Sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico, eseguito dalla dottoressa Paola Peretta, direttrice di neurochirurgia dell’ospedale Regina Margherita, la piccola è in prognosi riservata. Rimane sotto osservazione all’ospedale Cto, invece, uno degli altri bimbi coinvolti ...

Ti sei perso in montagna (o al mare) e sei senza connessione Internet? Il tutorial dei Vigili del fuoco per capire dove ti trovi : Chiamare i soccorsi, quando si ha bisogno d’aiuto, implica sempre la conoscenza della propria posizione. Quando siamo in città è facile capire con esattezza dove ci si trovi. Ma quando siamo al mare o in montagna, e per di più senza connessione Internet, come si fa? In questo breve video i Vigili del fuoco spiegano come fare. Basta seguire pochi, semplici passi, utilissimi in caso di necessità. L'articolo Ti sei perso in montagna (o al ...

Inter-Juve - striscione contro Conte : “Sei senza dignità questa è la verità” : Era chiaro che non sarebbe stato un derby qualunque quello di stasera, tra Inter e Juve. Non con Antonio Conte in panchina. Il grande ex, considerato dai tifosi juventini un traditore. E infatti, all’esterno di San Siro, il tecnico nerazzurro è stato accolto con uno striscione eloquentemente polemico affisso da alcuni tifosi bianconeri. “Da Lecce a Bari, da Torino a Milano, sei senza dignità questa è la verità. Antonio Conte uomo di ...

Donatella Tesei - la donna che libererà l'Umbria dai comunisti. L'Intervista di Pietro Senaldi : L' avvocato Donatella Tesei può diventare la donna del destino per Salvini. L' Umbria, a fine mese, sarà il primo test elettorale per il leader della Lega dopo l' uscita dal governo. Aggiungerla all' elenco delle Regioni sottratte alla sinistra dopo il 4 marzo 2018 significherebbe che la macchina de