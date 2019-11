Federica Pellegrini e Matteo Giunta non si nascondono più?

Federica Pellegrini si è fidanzata con Matteo Giunta : Finalmente Federica Pellegrini è uscita allo scoperto: la campionessa mondiale di nuoto si è fatta paparazzare da Chi in compagnia di Matteo Giunta, suo allenatore e cugino di Filippo Magnini, il suo storico fidanzato.La sportiva attualmente si trova a Livigno, in provincia di Sondrio, per prepararsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La coppia è stata sorpresa dal fotografo del settimanale diretto da Alfonso Signorini mentre la ragazza, in ...

Federica Pellegrini “in love”! E finalmente esce allo scoperto con ‘lui’ : le foto con il fidanzato (e la sua famiglia) : Per diverso tempo la grande campionessa di nuoto Federica Pellegrini è rimasta single, dopo aver troncato definitivamente con il suo ex Filippo Magnini. Ma le cose adesso sembrano davvero cambiate in meglio e per la donna si sono aperte nuovamente le porte per una nuova relazione sentimentale. Il nuovo partner è il suo allenatore ed anche cugino di Magnini, Matteo Giunta. Numerose erano state le voci circolate sul loro conto ed ora è stata ...

Federica Pellegrini e Matteo Giunta amore alla luce del sole : passeggiata romantica e cena in famiglia : Per lungo tempo dopo l?addio con lo storico fidanzato collega, Filippo Magnini, Federica Pellegrini ha sempre sostenuto di essere single. Da tempo però si rincorrevano le voci di una...

Federica Pellegrini e Matteo Giunta - un legame vissuto nell’ombra : dettagli : Federica Pellegrini e Matteo Giunta allo scoperto a Livigno: innanzi alla mamma e al papà di lei non si nascondono più Continua a essere chiacchieratissima la vita sentimentale di Federica Pellegrini, la fuoriclasse del nuoto azzurro. In questo momento si trova a Livigno, dove si allena ad alta quota per preparare al meglio l’Olimpiade di […] L'articolo Federica Pellegrini e Matteo Giunta, un legame vissuto nell’ombra: dettagli ...

“Wow. Ma allora…”. Federica Pellegrini - foto pazzesca a letto. E in tantissimi notano quel curioso particolare : Che sia a letto con il suo amore ok, che sia un cane va bene, ma chi ha scattato la foto, all’interno di una camera di hotel, probabilmente di notte o mattina presto? Questo è il mistero che aleggia intorno a Federica Pellegrini. Tutto parte dopo che la campionessa pubblica questa foto a letto, abbracciata alla sua Vanessa, con gambe chilometriche in vista: questo il buongiorno di Federica Pellegrini ai follower. “Domenica vuol dire coccole…. ...

Federica Pellegrini a letto con Vanessa - ma chi c'era con lei? : Federica Pellegrini ha un vasto seguito su Instagram, dove quasi quotidianamente condivide splendide immagini, molte delle quali relative alla sua attività in piscina. È qui che trascorre gran parte del suo tempo, cercando di migliorare ulteriormente i suoi risultati. Fisico statuario forgiato dall'attività fisica, la Divina di tanto in tanto regala ai suoi fan qualche scatto diverso, mostrandosi nella sua quotidianità.\\È quel che ha fatto ieri ...

ISL - Federica Pellegrini show : la campionessa ringrazia Napoli : Effetto Federica. Fenomeno Pellegrini, mito senza tempo. Riduttivo, forse, definirla Champions del nuoto, se ci si ritrova nell'empireo clorato. Schizzano gli atleti più veloci del pianeta...

Federica Pellegrini e il suo rapporto con i social : 'Come avere un album dei ricordi' : Federica Pellegrini, quella fuori dal nuoto. Una ragazza che ha sempre cercato la normalità in un mondo ovviamente dove la normalità non esiste e a "cui si è abituata a vivere da qualche anno a questa parte". Si racconta così Federica Pellegrini a "Non solo 8 marzo" - rubrica di Novella Calligaris su Rainews24 -. Una ragazza decisa la campionessa, una che sa quello che vuole. Nata nel 1998 a Mirano, Federica Pellegrini è la più grande atleta del ...

Federica Pellegrini star nella ISL a Napoli : “Tifo spettacolare - un evento straordinario” : Alla piscina Scandone di Napoli si sta svolgendo la seconda tappa della International Swimming League, una manifestazione che coinvolge i migliori nuotatori al mondo. La stella è Federica Pellegrini, capitano di Aqua Centurions, che ha avuto belle parole per il pubblico della Scandone: "Giocare in casa è una cosa spettacolare. La ISL è un altro modo di vivere il nuoto, la Scandone si è fatta trovare pronta”.Continua a leggere

ISL - Federica Pellegrini ritrova una Scandone bollente ed entusiasta : Sua Maestà la Scandone. Tracima emozioni, trabocca di pubblico, straripa di campioni. Clima da super bowl in versione clorata. Vero show l'International Swimming League, come annunciato...

Nuoto - ISL Napoli 2019 : Federica Pellegrini quarta nei 200 sl - bene Martinenghi - Dressel la star nel primo giorno : E’ grande spettacolo nella Piscina Scandone di Napoli per il primo giorno di gare della ISL (International Swimming League), la Champions League del Nuoto. Dopo la tappa di IndiaNapolis (Stati Uniti), la rassegna che caratterizzerà questa fase della stagione in vasca corta ha regalato grandi emozioni al pubblico napoletano presente. Al termine di questo day-1 i Cali Condors hanno concluso in prima posizione con 237.5 punti, a precedere ...

Nuoto - ISL Napoli 2019 : Caeleb Dressell in scena - sfida all’Energy Standard. Federica Pellegrini riferimento azzurro : E dopo la prima assoluta a IndiaNapolis si va a Napoli nella Piscina Scandone. La ISL (International Swimming League), per tutti la Champions League del Nuoto (in vasca corta), fa rotta verso le acque campane (12-13 ottobre), dove l’entusiasmo non mancherà e neanche le emozioni di un evento che attirerà la curiosità e l’interesse di tutti. Ad onor del vero delle perplessità ci sono: l’aspetto cronometrico messo in secondo piano ...

Nuoto – Federica Pellegrini - il segreto sull’ultimo oro ai Mondiali : “ero sempre dalla psicologa - avevo paura!” : Federica Pellegrini regala un retroscena sull’ultimo oro ai Mondiali di Gwangju: anche le plurimedagliate hanno bisogno della psicologa! Intervistata durante l’inaugurazione del Festiva dello Sport di Trento, ai microfoni della ‘Rosea’, Federica Pellegrini ha toccato diversi argomenti interessanti. La ‘Divina’ ha confermato il suo ritiro dopo Tokyo 2020 e, per l’ultimo anno di carriera, verrà ...

Nuoto - International Swimming League 2019 : Federica Pellegrini guida gli Aqua Centurions : La grande avventura della International Swimming League, la Champions League di Nuoto, sta per cominciare. Il 5 e 6 ottobre ad Indianapolis prenderà il via questa rassegna: un circuito di gare esterno alla Federazione Internazionale e il cui vertice è rappresentato dal magnate ucraino Konstantin Grigorishin. Lo scopo è semplice: promuovere la specialità e far sì che gli atleti ricevano premi in denaro importanti, proporzionali ai riscontri ...