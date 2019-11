Ex Ilva | Patuanelli | ‘riteniamo non ci sia motivazione reale strutturale da parte Mittal’

Da Di Maio a Patuanelli - a gestire il dossier Ilva c’è sempre lui : Sorial : Roma. Manco voleva restarci, lui. O, almeno, questo era quello che ripeteva ai suoi ex colleghi deputati. “Io dal Mise voglio andare via”, confessava Giorgio Sorial, evidentemente sfibrato dai 15 mesi trascorsi a occuparsi di 160 e più crisi aziendali, al piano nobile di Via Veneto. “Né tantomeno mi

Ilva - Conte e Patuanelli incontrano i vertici di ArcelorMittal. A Taranto sit-in dei lavoratori : Potrebbe essere un giorno decisivo quello di oggi nell'ambito della crisi Ilva. Il governo, infatti, incontra a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal per discutere della risoluzione del contratto chiesta dal colosso anglo-indiano. Da una parte ci saranno il Premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dall'altra l'ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli, il numero uno della famiglia ...

Scudo penale Ilva - Patuanelli : «Mittal ha sbagliato piano». Spunta la cordata alternativa con Jindal : Conte: «Faremo di tutto per tutelare i posti di lavoro». L’ad di AcelorMittal conferma: «Stop al contratto». I colloqui con Renzi con la nuova cordata italo-indiana che già possiede l’impianto di Piombino

Ilva - l'ad Morselli conferma l'addio. Patuanelli : "Prendono in giro lo Stato" : Si è concluso da poche ore l'incontro tra i vertici di ArcelorMittal e i sindacati territoriali (Fim, Fiom, Uilm, Usb). La decisione di interrompere entro 30 giorni il contratto d'affitto è stata confermata dall'amministratore delegato di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli, convocata a Taranto dal

Ilva - Mittal ai sindacati conferma il recesso. Conte : «Ilva - saremo inflessibili»?. Patuanelli : prendono in giro lo Stato : Lo scudo penale non può essere una giustificazione per ArcelorMittal. «È Stato stipulato un contratto e domani saremo inflessibili sul rispetto degli impegni incontrando Arcelor...

Ex Ilva - Patuanelli in Senato giovedì : 17.08 Il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli,riferirà in Aula al Senato giovedì pomeriggio alle 16,30 sulla minaccia di Arcelor Mittal di lasciare lo stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Il premier Giuseppe Conte potrebbe riferire la prossima settimana.

Ilva - Patuanelli : "Piano sbagliato No ai ricatti di Arcelor Mittal" : "Non permetteremo ad ArcelorMittal di ricattare lo Stato italiano mettendo sul piatto oltre 5 mila esuberi". Lo scrive il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un lungo post su Facebook Segui su affaritaliani.it

Ex Ilva : Patuanelli - ‘risanamento forni in grave ritardo’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Il risanamento dei forni è gravemente in ritardo, questo perché l’azienda non è stata in grado di sistemare le criticità legate alla sicurezza e all’automazione”. Così in un post su Facebook è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli in merito alla vicenda ex Ilva.L'articolo Ex Ilva: Patuanelli, ‘risanamento forni in grave ritardo’ sembra essere il primo ...

Ex Ilva : Patuanelli - ‘non permetteremo ricatto a Stato - impegni vanno mantenuti’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Non permetteremo ad ArcelorMittal di ricattare lo Stato italiano mettendo sul piatto oltre 5 mila esuberi. Gli impegni vanno mantenuti e i cicli produttivi in flessione possono essere accompagnati con strumenti di sostegno, non licenziando le persone. Specialmente quando un anno prima si è firmato un accordo per la piena occupazione”. Così in un post su Facebook il ministro dello Sviluppo ...

Ilva - il retroscena su Stefano Patuanelli : quando disse al Cdm che ArcelorMittal non avrebbe lasciato : Il ministro Stefano Patuanelli che ha il dossier Ilva in mano, dice che l'azienda sta usando quello dello scudo penale come "una foglia di fico". Ma ora lo stesso Patuanelli è finito nel mirino del Pd e non solo: su di lui sospetti e accuse incrociate. Due settimane fa, rivela Il Corriere della Sera

Ex Ilva - Patuanelli : “Per ArcelorMittal lo scudo penale è un alibi - stabilimento resti aperto” : “Non consentiremo la chiusura dello stabilimento. La questione dello scudo penale è una foglia di fico, un alibi per nascondere un altro problema”. A dirlo è il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, dopo il vertice sull’ex Ilva a Palazzo Chigi, che aggiunge: “Non esiste alcun diritto di recesso“. L'articolo Ex Ilva, Patuanelli: “Per ArcelorMittal lo scudo penale è un alibi, stabilimento ...

Ex Ilva - Patuanelli : "Il governo non consentirà la chiusura dello stabilimento" : L’annuncio di ArcelorMittal che si dice pronta a lasciare l’ex Ilva di Taranto perché è venuta meno la protezione legale a suo favore (dopo la decisione in tal senso del parlamento) suscita reazioni nel mondo sindacale e politico. E se il governo promette che non permetterà la chiusura dell’ex Ilva, dalle opposizioni piovono critiche.ArcelorMittal con una lettera ai Commissari straordinari di Ilva ha comunicato oggi la volontà di recedere dal ...