Bellanova a Conte | “L’Italia non sia lo zimbello d’Europa”

**Ex Ilva : Bellanova - ‘Arcelor revochi decisione - Conte e Patuanelli intervengano’** : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Arcelor Mittal receda dai propositi appena annunciati ai Commissari Straordinari ex Ilva, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli intervengano immediatamente per impedire la perdita di circa 20mila posti di lavoro, lo smottamento della filiera italiana dell’acciaio, lo stop al Piano ambientale a Taranto, la compromissione ...

Teresa Bellanova bombarda Pd e Conte alla Leopolda : "Erano bande armate. Perché non mi volevano al governo" : "Non potevamo starci più Perché c'erano troppe guerre, troppe bande armate". La ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova chiude col botto il suo intervento dal palco della Leopolda, sganciando un siluro contro il Pd, suo ex partito. Leggi anche: "Più pericolosa dei brigatisti": Travaglio, tasse e

Teresa Bellanova rivelatrice : "Abbiamo chiesto un incontro a Conte - cosa ci ha risposto". Premier kamikaze : A spiegare che rapporti ci siano oggi tra Giuseppe Conte e Italia Viva è Teresa Bellanova, ministra dell'Agricoltura e capodelegazione dei renziani al governo. Intervenuta alla Leopolda, la sempre schietta Bellanova ha confessato ai giornalisti: "Noi abbiamo chiesto un incontro al Capo dello Stato e

Giuseppe Conte - rivolta del M5s e di Teresa Bellanova contro l'abbassamento del tetto al contante : La manovra economica ha fatto emergere più complessità di quanto preventivato. Nella nottata di lavoro per giungere a una legge di Bilancio adeguata non sono volati solo stracci. I presenti raccontano di un clima tesissimo, in prima linea l'apparentemente pacata Teresa Bellanova. Il neo ministro del

Teresa Bellanova : "Servizi segreti - non è Matteo Renzi il problema. Giuseppe Conte lasci le deleghe" : "Mi auguro che il presidente Conte condivida la richiesta di fare chiarezza e anche di delegare una responsabilità così importante e delicata. Non per sfiducia nei suoi confronti ma per opportunità. Quel ruolo ha bisogno di competenze specifiche e impegno assoluto". Teresa Bellanova in una intervis

Teresa Bellanova fatta fuori da Conte - lo scenario : così il premier vuole incastrare Renzi : "Finiamola". Per disinnescare Matteo Renzi vale tutto, anche far fuori la capodelegazione di Italia Viva nel governo, Teresa Bellanova. Una proposta che somiglia tanto a una provocazione, quella di Giuseppe Conte. Secondo la Stampa, il premier vorrebbe direttamente Renzi seduto al tavolo del Consigl

Dazi Usa - Conte : “Faremo di tutto per limitare i danni”. La ministra Bellanova : “L’Italia non può pagare per responsabilità che non ha” : Il giorno dopo l’annuncio dei Dazi americani in arrivo sui prodotti europei a partire dal 18 ottobre per 7,5 miliardi di dollari, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a ribadire l’impegno del governo italiano per far cambiare idea all’amministrazione Trump, almeno per quanto riguarda i prodotti italiani. “Faremo i tutto per limitare i danni“, ha detto il premier all’Assemblea di Assolombarda alla Scala. ...

Conte - Provenzano - Bellanova e Boccia alle Giornate del Lavoro della Cgil a Lecce : Lavoro, imprenditoria e futuro. Ruotano attorno a questi tre cardini le Giornate del Lavoro, organizzate dalla Cgil a Lecce dal 20 al 22 settembre. Tre giorni di incontri e dibattiti tra lavoratori e politica, imprenditoria e informazione. Al centro dell’evento, il cui titolo è “Il cambiamento è”, i temi dei diritti, la contrattazione, lo sviluppo sostenibile, la democrazia e lo sviluppo del territorio, ...

"Conte non deve temere Renzi. Grazie a lui bloccata l'operazione di Salvini" - dice Bellanova : “Se non era per Renzi adesso stavamo con i manifesti elettorali. È Grazie al suo coraggio se si è data continuità alla legislatura e si è bloccata l'operazione antidemocratica di Salvini” ribadisce la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova in un'intervista al Corriere della Sera, che aggiunge: “Renzi ha pagato un prezzo altissimo a causa dei 5 Stelle, ma ha scelto di far nascere un governo che non solo scongiuri l'aumento dell'Iva, ma eviti ...

Conte2 - Fassina : “Bellanova vuole ratifica Ceta? LeU e M5s contrari. Il governo non è monocolore Pd - che ha pure straperso elezioni” : “governo Conte bis? Sarà una maggioranza complicata“. Così il deputato di Liberi e Uguali, Stefano Fassina, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo (Radio Radicale) circa i suoi rapporti col Pd, partito che lasciò nel giugno del 2015. E spiega: “Nei giorni scorsi sono intervenuto sul ministro Paola De Micheli riguardo alla concessione autostradale ai Benetton, oggi sono dovuto intervenire sul ministro Bellanova che, con ...

Governo - Conte : “Ignobili attacchi alle mie ministre Bellanova e De Micheli. Avete la mia vicinanza”. Ovazione in Aula da Pd e M5s : Standing ovation della maggioranza,in Aula alla Camera, al passaggio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle offese degli ultimi giorni sui social ad alcune ministre, tra cui Teresa Bellanova e Paola De Micheli. Non pochi gli applausi di solidarietà anche dai banchi dell’opposizione di centrodestra. L'articolo Governo, Conte: “Ignobili attacchi alle mie ministre Bellanova e De Micheli. Avete la mia vicinanza”. Ovazione ...