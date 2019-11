ArcelorMittal avvia la procedura per restituire ai commissari gli stabilimenti dell' ex

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Arcelor Mittal Italiaformalmente laperaigli’Ex Ilva, acquisiti nel 2018, e presenta al Mise e per conoscenza aila richiesta di avvioa cessione del ramo d’azienda che coinvolgerà 12 siti per un totale di 10.777 dipendenti del perimetro aziendale oggetto di trasferimento ai.La retrocessione dei rami d’azienda e il conseguente trasferimento dei lavoratori avverrà entro 30 giorni dalla data del recesso di A. Mittal. È quanto si legge nella comunicazione presentata oggi dal gruppo franco-indiano, in base a quanto prevede l’articolo 47a legge 428/ 90.

