Ambiente : assessore Bottacin - su discariche abusive Veneto esempio virtuoso’ : Venezia, 6 nov. (Adnkronos) – ‘La Regione Veneto, unica in Italia ha avviato da due anni – su mia iniziativa – un tavolo istituzionale con tutte le istituzioni interessate, dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri ai Vigili del Fuoco, dall’Università di Padova all’Anci, oltre ovviamente ad Arpav e alle altre strutture regionali, per monitorare, prevenire e contrastare discariche abusivi e roghi di ...

Casali del Manco (CS).Intervista ad Aurelio Morrone - già Assessore Provinciale all’ Ambiente : ”Il neo-Comune Casalino dovrà perseguire un Innovativo Modello di Sviluppo”. : Aurelio Morrone al nostro Giornale: “Sarebbe stato utile per Casali del Manco, in questa prima esperienza amministrativa, caratterizzata da

Ambiente : assessore Sicilia - 'da Ue risorse per pescatore ecologico' : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - risorse e incentivi per il 'pescatore ecologico'. Dopo l'ok in Conferenza nazionale politiche agricole, arriva il via libera della Conferenza Stato-Regioni alla proposta dell’assessore della Regione Siciliana Edy Bandiera a chiedere all'Ue di stanziare somme per incent

Ambiente : assessore Bottacin - 'massimo impegno del Veneto contro smog' (2) : (Adnkronos) - Di qui la scelta forte della giunta regionale, che, con la regia dell’assessorato all’Ambiente, all’interno del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, ha previsto azioni a tutti i livelli per favorire il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio regionale. “

Ambiente : assessore Bottacin - 'massimo impegno del Veneto contro smog' : Venezia, 17 ott. (Adnkronos) - Il problema della lotta allo smog è una priorità della Giunta regionale del Veneto che, solo per quanto riguarda l’ultimo triennio, ha stanziato quasi un miliardo di euro per interventi di varia natura volti al miglioramento della qualità dell’aria in tutto il Veneto.

Ambiente : assessore Bottacin - ‘massimo impegno del Veneto contro smog’ : Venezia, 17 ott. (Adnkronos) – Il problema della lotta allo smog è una priorità della Giunta regionale del Veneto che, solo per quanto riguarda l’ultimo triennio, ha stanziato quasi un miliardo di euro per interventi di varia natura volti al miglioramento della qualità dell’aria in tutto il Veneto.‘Stiamo parlando di un problema che, non da oggi, ha assoluta priorità nell’agenda regionale, ‘ spiega ...