Messico | strage di mormoni | sterminata una famiglia a colpi d’arma da fuoco Si segue la

(Di martedì 5 novembre 2019) Uccisi adi arma da, alcuni bruciati vivi. Èin, dove una decina distatunitensi dellaLebaron, tra cui almeno quattro bambini e due gemelli neonati di sei mesi e le loro madri, sono stati attaccati da uomini armati – forse narcos – mentre erano in viaggio. Il fatto è avvenuto nel nord del, a Rancho de la Mora, in una zona di confine tra gli stati di Chihuahua e Sonora, non lontano dal confine con gli Stati Uniti. Secondo quanto riferito da uno dei leader della comunità e cugino di una delle vittime, Julian Lebaron, il gruppo si stava dirigendo verso il confine americano per andare a prendere un parente all’aeroporto di Phoenix, quando sono stati attaccati da uomini armati. Le vittime viaggiavano in un convoglio di vari automezzi: dentro uno di questi sono stati trovati i corpi di una madre e dei suoi quattro figli con i ...

