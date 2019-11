Fonte : ilnapolista

(Di martedì 5 novembre 2019) Non c’è mai limite al peggio, nemmeno (e a volte soprattutto) sui campi di calcio “minori”. Accade anche, come documentato oggi dai giornali, che unadia del “negro di m…” ad un ragazzino di colore dellaavversaria. Anche se quel ragazzino ha appena dieci. E’successo in Brianza, vicino Milano. Sabato, durante una partita tra Aurora Desio e Sovicese, della categoria Pulcini 2009, si è sentito chiaro e distinto l’insulto della donna.to distintamente. Il bersaglio se l’è scivolato addosso. Ha continuato a giocare. Poi, a fine gara, ha raccontato all’allenatore e ai genitori quanto accaduto. E alcuni dei suoi compagni hanno confermato la sua versione. Nel prossimo turno di campionato le due squadre si troveranno di fronte di nuovo, stavolta con la categoria Juniores, ovvero con i ragazzi di 17-18e ...

napolista : Mamma urla “negro di m…” a un bambino di 10 anni. La squadra scende in campo con i volti dipinti di nero È accadut… - 10261940 : RT @JMonicaHD: #Desio. Una mamma urla “negro di merda” a un bambino di 10 anni. Tranquilli, non è #razzismo, ma una tipica espressione del… - fedebeltrami : RT @JMonicaHD: #Desio. Una mamma urla “negro di merda” a un bambino di 10 anni. Tranquilli, non è #razzismo, ma una tipica espressione del… -