L' informativa di Conte trasforma l' aula di Montecitorio in un ring

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019) Dall’emiciclo destro si alza un solo coro: “Elezioni, elezioni, elezioni”. Dall’emiciclo sinistro se ne leva un altro: “Moscopoli, Moscopoli”. Uno a uno, palla al centro. L’siin uno stadio, la maggioranza si compatta attorno al premier, e il destracentro invoca le elezioni. Ci risiamo. A volte ritornano. Camera dei Deputati, martedì ore 19 e 30. Le curve strillano, si insultano, ma il professore, seduto al centro dei banchi del governo, non si scompone, non accenna una smorfia, concede solo e soltanto qualche occhiataccia rivolta agli ex amici leghisti. Da pochi minuti il presidente del Consiglio ha finito di leggere l’in relazione a un presunto conflitto di interessi che lo riguarda. Quando era avvocatostilò un parere pro veritate per la società Fiber ...

SoniaLaVera : Scontro in aula tra M5s e Lega durante informativa di Conte - - renato_parola : RT @Libero_official: Leghisti e meloniani in coro alla Camera contro Giuseppe Conte, la contestazione è violentissima#agenziaVISTA https://… - Venere781 : RT @Libero_official: Leghisti e meloniani in coro alla Camera contro Giuseppe Conte, la contestazione è violentissima#agenziaVISTA https://… -