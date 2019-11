Diritti tv | Sky e Dazn confermano l’interesse per la Serie A

Diritti tv - Mediapro fa la sua offerta. Se Sky e Dazn non offriranno almeno 1 - 15 miliardi la Lega accetterà : Su Repubblica la questione dei Diritti tv della Serie A per il periodo 2021-24. Ieri Mediapro ha presentato alla Lega la sua proposta per il prossimo triennio (con clausola di rinnovo per altri tre anni). La struttura è quella già anticipata e già allo studio: 1,283 miliardi a stagione (una base di 1,15 miliardi più 55 milioni di Diritti di archivio e 78 milioni per i costi di produzione) per realizzare il canale della Serie A. Solo piccoli ...