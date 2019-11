Apre a Napoli Orientasud | alla Mostra d’Oltremare

Teatro Bellini di Napoli : “Le cinque rose di Jennifer” di Ruccello Apre la stagione : In scena dal 25 ottobre al 10 novembre al Teatro Bellini di Napoli, "Le cinque rose di Jennifer" testo simbolo di Annibale Ruccello e della nuova drammaturgia napoletana, portato in scena dal regista e consulente artistico del Bellini, Gabriele Russo e interpretato da suo fratello Daniele, stavolta alle prese con un camaleontico travestimento.Continua a leggere

Esame di avvocato 2017 : Procura di Napoli Apre indagine per corruzione su prova scritta : La Procura di Napoli vuole vederci chiaro. Questa volta a finire nell’occhio del mirino è proprio l’Esame di avvocato. L’inchiesta per corruzione, così com’è stata catalogata, vede come protagonisti diversi aspiranti avvocati campani che due anni fa sostennero le prove scritte per l’Esame di avvocato. Un traguardo oggi molto difficile da raggiungere. L'indagine è stata aperta con un blitz dei carabinieri a Castelcapuano, al termine della quale ...

Napoli - De Laurentiis Apre a Ibrahimovic : "Non una suggestione - ma un desiderio" : Napoli-Ibrahimovic è un matrimonio che s'ha da fare. Il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis, intercettato dai giornalisti poco prima di prendere parte al pranzo Uefa, ha aperto alla possibilità di accogliere a Napoli il gigante svedese, in scadenza di contratto con i Los Angeles Gal

Napoli - clamoroso! De Laurentiis Apre ad Ibrahimovic : tutti i dettagli : Il Napoli vuole Ibrahimovic, questo è sicuro. A confermarlo è Aurelio De Laurentiis, che parla a poche ore dalla sfida di Champions di questa sera in casa del Salisburgo. Calciomercato Napoli, De Laurentiis allo scoperto: il presidente parla di Mertens e Callejon “Potrebbe essere un desiderio vederlo in azzurro più che una suggestione – ha detto – ma dipende da lui e non da me. E’ soprattutto un amico, l’ho ...

Dieta di Alessia Aprea con parmigiana e lasagne : tutti i vip pazzi per nutrizionista golosa di Napoli : Dal Grande Fratello a Cercola (Napoli) per la Dieta rivoluzionaria. Tra tanti vip che giungono da ogni parte d’Italia per incontrare e sostenere la dottoressa Alessia Aprea, anche le Donatella, le due gemelle famose per aver partecipato ad XFactor e al Grande Fratello. Nel suo studio di Cercola in Campania la giovane nutrizionista, molto seguita sui social e con quasi 100mila followers su Instagram, riceve ogni giorno centinaia di prenotazioni e ...

Italia 5 stelle - Beppe Grillo Apre il suo intervento a Napoli truccato da Joker : “Non faccio piani - sono il caos” : Un Beppe Grillo in veste da Joker ha aperto il suo intervento dal palco di Italia 5 stelle, nell’Arena Flegrea a Napoli. Introdotto all’attore Patrizio Rispo, Beppe Grillo è apparso prima in un video proiettato sul maxischermo. “Non vengo altrimenti mi chiedete che piani ho – ha detto Grillo – ma io non ho piani, voi ne avete a centinaia. Pensate a modificare il clima mentre quattro miliardi e mezzo di asiatici ...

Napoli - Marek Hamsik Apre al ritorno : "Non lo posso escludere. Ma..." : A Napoli è considerato un simbolo al pari di Diego Armando Maradona e Giuseppe Bruscolotti, tant'è vero che li ha entrambi superati nei rispettivi primati di gol (121) e presenze (520) con la casacca azzurra dei partenopei. Come loro, del Napoli n'è stato pure il capitano, fino a quando, all'improvv

Italia Viva Apre le danze a Napoli : «Renzi pronto a presentare le liste» : Non è solo la prima assemblea programmatica perché Italia Viva annuncia una discesa in campo. Già dalla primavera. «C'è l'ipotesi di presentare liste in...