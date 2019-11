WATCHMEN - Recensione 1x02 Martial Feats of Comanche Horsemanship

WATCHMEN - Recensione 1x01 "It's Summer And I Am Running Out Of Ice" : Nel Settembre 1986 la DC Comics iniziò a pubblicare il primo libro di una serie composta in dodici volumi di una delle opere fumettistiche più apprezzate e discusse di tutti i tempi. WATCHMEN, scritto da Alan Moore e disegnato da Dave Gibbons, divenne una delle pietre miliari nel filone fumettistico dedicato ai supereroi, introducendo dei nuovi canoni per il genere, più realistici e convenzionali di quanto fossero i fumetti di quel periodo, ...