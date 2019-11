Taranto | Arcelor-Mittal lascia l’ex Ilva

Ilva - Arcelor Mittal lascia Taranto : "Recesso giustificato - senza penale". Una bomba su Di Maio e il M5s : La Arcelor Mittal lascia l'ex Ilva di Taranto. Con una nota, il colosso dell'acciaio ha riferito di aver inviato ai Commissari straordinari dello stabilimento italiano "una comunicazione di recesso dal contratto o risoluzione dello stesso" riguardo l'affitto e il successivo acquisto condizionato dei

