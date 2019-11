Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019) Hanno deciso dirsi, scommettendo 2000 rupie (circa 25 euro). La gara? A chi sarebbe riuscito are più. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la vicenda si è svolta in India, nel mercato del distretto di Jaunpur nell’Uttar Pradesh. Subhash Yadav, 42 anni, ha perso i sensiaverto 42 delle 50previste dalla. Trasferito d’urgenza al Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences è morto poche ore. I medici hanno confermato che la morte è avvenuta per via del quantitativo eccessivo dite dall’uomo. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, l’non ha rilasciato commenti sulla dinamica di quanto accaduto. L'articolouna chipiùte 42 sial suolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

TutteLeNotizie : Sfida un amico a chi mangia più uova: dopo averne mangiate 42 si ritrova accasciato al suolo - FQMagazineit : Sfida un amico a chi mangia più uova: dopo averne mangiate 42 si ritrova accasciato al suolo - Noovyis : (Sfida un amico a chi mangia più uova: dopo averne mangiate 42 si ritrova accasciato al suolo) Playhitmusic - -