Regionali Emilia-Romagna | Stefano Bonaccini contro Matteo Salvini | Lui sostituiste

Ultimi sondaggi elezioni Regionali Emilia Romagna 2020 - brividi in casa Pd - salgono ancora la Lega e Fratelli d’Italia - incognita M5S : Secondo gli Ultimi sondaggi resi noti inerenti l’elezioni regionali in Emilia Romagna che si svolgeranno il prossimo 26 gennaio uno dei fattori che potrebbe provocare un notevole spostamento di voti da uno schieramento a un altro potrebbe essere la plastic tax. La nuova tassa sulla plastica per le grandi aziende entrerà in vigore con l’approvazione della legge finanziaria che avverrà nei prossimi giorni. Il comparto plastica è ...

Elezioni Regionali in Emilia Romagna : Matteo Salvini può vincere nella terra rossa : L’ultimo sondaggio sulle intenzioni di voto conferma che Matteo Salvini è pronto ad espugnare anche il fortino rosso dell’Emilia Romagna

Ultimi sondaggi Regionali 2020 - in Emilia Romagna il risultato è in bilico - la Lega avanza - il Pd e il M5S calano ma decisivi saranno gli indecisi : Il governatore Stefano Bonaccini e la sua rivale Lucia Borgonzoni sembrano essere tutti e due a un passo dalla vittoria. Secondo gli Ultimissimi sondaggi in vantaggio sul rivale sarebbe, se pur di pochissimo, la candidata del centrodestra Lucia Borgozoni. Ma a far pendere l’ago della bilancia da una parta o dall’altra saranno gli indecisi. Secondo le intenzioni di voto ultime, il 62% degli abitanti dell’Emilia Romagna andrà a votare ...

Ultimi sondaggi elezioni Regionali in Emilia Romagna - si prospetta una nuova valanga verde – Lega - per evitare un’altra batosta Pd - M5S e Matteo Renzi costretti a correre insieme : Sembra che le intenzioni di voto in Emilia Romagna siano quelle di cambiare registro dopo 50 anni di governo del Partito Democratico. L’avanzata della Lega, anche in Emilia Romagna, sembra non avere soste e soprattutto ostacoli. Matteo Salvini già da ieri ha iniziato a visitare città per città la regione e i sondaggi al momento lo vedono in nettissimo vantaggio. Nessuno si sarebbe sognato fino a qualche tempo fa quello che sta ...

Emilia - l’accusa di Borgonzoni (Lega) al Pd : “Ci minacceranno alle Regionali. Hanno vinto intimidendo i lavoratori con liste di proscrizione” : “Faranno di tutto pur di vincere, ci minacceranno. Hanno conquistato i comuni minacciando i lavoratori, creando liste di proscrizione“. È l’accusa che Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega e candidata del centrodestra alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, rivolge agli esponenti del Partito democratico dal palco di Parma. La risposta arriva direttamente dal presidente Stefano Bonaccini: “Io parlo di programmi e della ...

Regionali Emilia Romagna - Bonaccini insiste e apre (ancora) al M5s : “Non rincorro nessuno - ma confermo la mia disponibilità” : I 5 stelle hanno già chiuso dichiarando ufficialmente che in Emilia-Romagna non ripeteranno “l’esperimento” fatto in Umbria. Ma, alla luce dei sondaggi, il presidente Pd uscente e nuovo candidato Stefano Bonaccini prova a tenere aperta la strada del dialogo. “Il 26 gennaio”, ha detto in un’intervista al Foglio, “si vota per la Regione non per mandare a casa il governo”. E, di fronte al ...

Zingaretti per le Regionali in Emilia Romagna non attende Di Maio : Le polveri del voto umbro si sono posate, ma le tensioni tra i due azionisti di maggioranza del governo non sembrano destinate ad arrestarsi. Sul tavolo, dopo l'Umbria, ci sono le urne in Calabria e in Emilia Romagna: due test che rischiano di essere deflagranti per l'alleanza di governo. Anche perché i segni di insofferenza di Nicola Zingaretti si fanno di giorno in giorno più acuti. Il segretario dem ripete di lavorare a un sistema largo di ...

Regionali - M5S da solo in Emilia Romagna e Calabria : non sarà riproposta alleanza con il PD : Luigi Di Maio ieri ha avuto una serata molto impegnativa. Dopo la sconfitta in Umbria urgeva trovare subito una soluzione per le prossime Regionali, quelle in Emilia Romagna e Calabria. E la decisione sembra essere stata presa: il MoVimento 5 Stelle correrà da solo. O meglio, potrebbe allearsi con qualche lista civica, ma non con il PD.Dopo la riunione al Senato con gli eletti dell'Emilia Romagna, Di Maio ieri sera ai giornalisti ha detto ...

M5s - eletti dell’Emilia-Romagna incontrano Di Maio : “Nessuna alleanza con i partiti alle Regionali - valutiamo le liste civiche” : Luigi Di Maio fa il punto con i parlamentari e i consiglieri Regionali dell’Emilia Romagna in vista delle prossime elezioni, dopo l’esperimento dell’alleanza locale in Umbria con il Partito Democratico. “L’indicazione principale arrivata dagli eletti – dice all’Adnkronos una fonte presente alla riunione – è di andare da soli, perché la corsa solitaria ci caratterizza di più: ci vediamo come un Movimento ...

Regionali - e ora l’Emilia Romagna. Ecco perché qui si giocherà la battaglia finale : Non era difficile prevedere che le elezioni Regionali sarebbero state una “via crucis” per le forze che si stanno contrapponendo all’invincibile armada del satrapo leghista. Ora c’è stato il bagno di sangue in Umbria, per cui la neonata alleanza Pd-M5S (il governo Conte bis è in carica da meno di due mesi) corre il rischio di essere soffocata nella culla e l’avventura giallo-rossa estinguersi per ritiro già al primo set. I risultati in Umbria ...

Regionali - Emilia Romagna - il Pd è già disperato : Stefano Bonaccini apre a M5s e Matteo Renzi : La fragorosa sconfitta in Umbria dell'alleanza di governo Pd-M5s (alla prima uscita elettorale in coalizione) può avere ripercussioni anche sul prossimo voto regionale, in programma in Emilia Romagna il 26 gennaio 2020. Lo sa bene il centrosinistra, che è davanti ad un bivio: frammentarsi potrebbe t

Pd - Bonaccini : “Alleanza con M5s per mia candidatura alle Regionali in Emilia Romagna? Per me è possibile - altrimenti amici come prima” : “alleanza con M5s per mia candidatura alle regionali? Se ci si mette a sedere e ci si confronta sui programmi, in caso di convergenza, si può pensare a un’alleanza. Se non c’è convergenza, amici come prima e ci si rispetta da avversari alle prossime elezioni regionali”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ...