Omicidio Luca Sacchi | dai tabulati la chiave per arrivare alla verità

Fonte : blogo

(Di lunedì 4 novembre 2019) Gli inquirenti stanno scandagliando a fondo itelefonici per fare luce sull’di, avvenuto lo scorso 23 ottobre davanti ad un pub di Roma. Il personal trainer di 24 anni è stato ucciso con un colpo di pistola probabilmente in seguito ad uno scambio di droga conclusosi in maniera imprevista. Secondo quanto riferisce oggi il quotidiano Il Messaggero, da questidovrebbero emergere con chiarezza i ruoli delle figure che hanno avuto un ruolo nell’di. Trae la fidanzata Anastasia da una parte, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino dall'altra, ci sarebbero infatti Giovanni Princi e Valerio Rispoli, la cui posizione in un primo momento era parsa marginale. I due sembrava fossero comparsi solo la sera della sparatoria, ma in realtà dalle indagini è emerso che si conoscevano da anni. Sarebbe stato infatti Princi - amico die con ...

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Sacchi, autopsia: Luca tentò di difendersi #lucasacchi - zazoomnews : Omicidio Luca Sacchi i pm pronti ad inchiodare lamico e la fidanzata della vittima - #Omicidio #Sacchi #pronti… - Agenzia_Dire : Potrebbero essere circa una decina i testimoni dell'omicidio di #LucaSacchi. -