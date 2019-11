Maltempo in Trentino | in 5 salvati in una grotta allagata

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il Buco del diavolo: così chi chiama lache, in, stava per costare la vita a un gruppo di 5 escursionisti. Le cinque persone sono entrate nella, detta "Bus del Diaol", che si trova in località Patone, in zona Moletta di Arco, provincia di Trento, ieri in serata. La caverna è abbastanza pianeggiante, il dislivello è limitato, ed è lunga circa 800 metri. A causa del forte, e delle piogge pesanti, lasi è presto, creando un vero e proprio sifone, e intrappolando il gruppo di escursionisti. L'operazione di soccorso nel cuore della notte L'allerta è scattata nella serata di ieri, domenica 3 novembre: vigili del fuoco, il Soccorso alpino e il nucleo Saf-speleo alpino fluviale dei permanenti di Trento sono entrati in azione per salvare le cinque persone rimaste bloccate. La macchina dei ...

