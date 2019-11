Hamilton è campione del mondo di Formula 1

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 4 novembre 2019) Per diventaredela Lewisbastava un ottavo posto nel gran premio degli Stati Uniti ad Austin, ma difficilmente uno come lui si sarebbe accontentato di fare da comparsa. Ha provato a vincere anche in Texas, per festeggiare con l'ennesimo successo. Alla fine ha chiuso al secondo posto, nella gara vinta dal compagno di squadra Bottas (terzo Verstappen, male le Ferrari con Leclerc quarto e Vettel ritirato), portando a casa quei punti sufficienti per dare il via alla festa. Persi tratta del sesto titolo iridato, il terzo consecutivo, il quinto negli ultimi sei anni (unica eccezione quella del compagno di squadra Rosberg nel 2016), successi in serie che gli hanno permesso di staccare nella speciale classifica dei mondiali vinti niente meno che Juan Manuel Fangio, fermo a cinque. Nel mirino adesso c'è il mito, Michael Schumacher,del ...

