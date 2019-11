Lutto nel mondo del calcio | muore a 51 anni ex calciatore dell’Inter dei record

Giamaica - Lutto nel calcio : uccisa la ventenne Tarania Clarke : Altra tragedia nel mondo del calcio, questa volta la terribile notizia arriva dalla Giamaica, il 31 ottobre è stata uccisa a colpi di pugnale la giovane centrocampista Giamaicana Tarania Clarke. La calciatrice, appena ventenne, è stata pugnalata a morte la sera di Halloween. Stando alle ricostruzioni degli agenti locali sarebbe stata accoltellata da un'amica, arrestata in seguito. A nulla è servita la disperata corsa in ospedale, per la Clarke ...

Lutto nel mondo dello sport. Ritrovata in un lago di sangue - Priscilla du Toit è stata uccisa : Siamo a Johannesburg, in Sudafrica. Qui è stata fatta una macabra scoperta all’interno di un’abitazione di Fourways, a nord della metropoli sudafricana. In casa, in un lago di sangue, giaceva il corpo senza vita di Priscilla du Toit, 42enne appassionata di fitness e nota bodybuilder della zona. La donna sarebbe stata uccisa barbaramente, vittima di una violentissima aggressione. Anche se la polizia locale mantiene il massimo riserbo ...

Lutto nel mondo della musica : la giovane cantante Giuliana Castellani morta sul colpo in un tragico incidente stradale : Grave Lutto nel mondo della musica: la cantante Giuliana Castellani, mezzosoprano, è morta in un tragico incidente automobilistico in Austria. Giuliana Castellani, nota soprattutto a Como e dintorni, aveva solo 40 anni. A dare la triste notizia che ha sconvolto tutti sono stati molti quotidiani locali tra i quali “La provincia di Sondrio”. Giuliana Castellani era una cantante molto apprezzata che, durante la sua carriera, aveva ottenuto numerosi ...

Lutto nel mondo del calcio : muore ex attaccante di Milan e Lazio : Lutto nel mondo del calcio, è morto a Milano Renzo Burini, ex attaccante di Milan e Lazio che aveva da poco compiuto 92 anni. Negli anni ’50, Burini vinse uno Scudetto con i rossoneri e una Coppa Italia con i biancocelesti. Ala rapida dotata del fiuto del gol, Burini ha collezionato 194 presenze e 88 reti con il Milan, con cui esordì appena ventenne, segnando una doppietta in un 8-1 contro il Bari. Nella stagione 1950/51 contribuì ...

Lutto nel mondo della musica : Lucio Giallo è morto - aveva soltanto 22 anni : Una tragica notizia che ha sconvolto il mondo della musica e del rap: il giovane rapper Regret, al secolo Lucio Giallo, è morto quest’oggi, all’età di ventidue anni. Il giovane rapper si è spento dopo mesi di battaglia contro una malattia all’ospedale Monaldi di Napoli, dove era in terapia. Nella sua breve carriera, Lucio Giallo aveva cantato il dramma della sua malattia in un brano, “Rivincita”, dove aveva anche descritto, in napoletano, “le ...

Musica in Lutto. Rolando Panerai se n’è andato nel silenzio della sua casa : “Una carriera di successi” : Il Teatro del Maggio Musicale fiorentino non avrebbe potuto comunicare una notizia peggiore sui suoi canali social. L’Italia perde un grande artista, il baritono e regista teatrale originario di Firenze, Rolando Panerai, morto all’età di 95 anni. Per decenni è stato uno dei più illustri protagonisti della scena Musicale classica italiana ed anche internazionale. Il Teatro del Maggio Musicale fiorentino ha intenzione di ricordarlo simbolicamente ...

Lutto nel cinema italiano : l’attrice Roberta Fiorentini morta all’improvviso : Lutto nel mondo della televisione italiana: si è spenta nella mattinata di giovedì 24 ottobre l’attrice Roberta Fiorentini. Classe 1948, la donna aveva 71 anni ed era noto al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Itala nella serie televisiva Boris. Il triste annuncio è stato dato sulla pagina Facebook della fiction: “Con grande dispiacere vi annuncio che oggi è venuta a mancare Roberta Fiorentini. Le mie più sentite ...

Lutto nel mondo della tv : l’attore “dei record” John Clarke morto per complicazioni di una polmonite : Lutto nel mondo del cinema: è giunta da poche ore la notizia della scomparsa di un attore che nessuno potrà mai dimenticare. Si tratta di John Clarke, attore statunitense che è venuto a mancare all’età di 88 anni. La sua carriera è stata tutta tra cinema e televisione. È proprio con quest’ultima che, grazie alla storica soap opera “Il tempo della nostra vita”, è divenuto celebre. John Clarke è morto il 16 ottobre 2019 a Laguna Beach, in seguito ...

Schianto fatale. Pietro Gandolfo muore a 38 anni - l’arte nelle sue fotografie. Una città in Lutto : Schianto nella notte a Pontedera tra un’auto e una moto durante una manovra di sorpasso. Pietro Gandolfo, noto fotografo di Santa Croce sull’Arno, è morto nella notte a seguito di un incidente stradale avvenuto a La Rotta, sulla Tosco Romagnola, poco prima dell’una. Gandolfo, 38 anni, era in sella alla sua moto quando si sarebbe scontrato con un’auto che viaggiava nella sua stessa direzione lungo la Toscormagnola, verso Montopoli. L’impatto gli ...

Lutto nel mondo dello sport italiano. Alen Elmazovski aveva solo 18 anni : Alen Elmazovski non ce l’ha fatta, la giovane promessa dell’atletica è morta a 18 anni. Mercoledì pomeriggio era rimasto vittima di un brutto incidente a Bassano del grappa mentre, in sella alla sua Vespa, stava tornando a casa da scuola. Un impatto violentissimo contro un’auto nel quale il ragazzo aveva riportato gravi conseguenze ed era stato pertanto ricoverato in Rianimazione. Lo schianto nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre. Coinvolta ...

Lutto e choc nel mondo della tv : la moglie del noto attore uccisa a coltellate dal suo stesso figlio : Tutti ricordiamo Ron Ely, l’attore che interpretò Tarzan nell’omonima serie tv dal 1966 al 1969. Per lui, questo, è un momento davvero devastante. Sua moglie, Valerie Lundeen Ely, di 62 anni, è stata brutalmente ammazzata dal suo stesso figlio nella giornata del 16 ottobre. Valerie è stata colpita da numerose coltellate per mano del figlio 30enne Cameron Ely, ucciso a sua volta dalla Polizia. Gli agenti erano accorsi sul luogo dopo essere stati ...

Lutto nel mondo dello spettacolo! Addio ad Alicia Alonso - l’universo non sarà mai più lo stesso senza di lei : Se n’è andata una donna che in qualche modo rivoluzionò il mondo della danza. Ora quello stesso universo è in Lutto e piange una delle sue figure più iconiche. Addio ad Alicia Alonso una delle leggenda della danza mondiale. Alicia si è spenta a Cuba nelle scorse ore all’età di 98 anni. Era ricoverata in ospedale a L’Avana a causa di problemi di salute dovuti all’età avanzata. Nata il 21 dicembre del 1921 ed entrata nel 1939 nella compagnia ...

