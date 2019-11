Gol Immobile | l’attaccante della Lazio non si ferma più | poi l’autogol di Bastos VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019) GOL– Si sta giocando l’ultimo matchdomenica valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo Milan eche hanno iniziato il match a viso aperto, tante occasioni da una parte e dall’altra. Il Milan vicino al gol con Paquetà, il brasiliano però non è lucido. Lagioca con grande coraggio e passa in vantaggio con il solito Ciro, momento magico per il calciatore di Simone Inzaghi che sta disputando una stagione veramente impressionante. Cross perfetto da parte di Lazzarri,di testa supera Strakosha. Poi arriva il pareggio del Milan, la tocca Piatek ma è evidente l’autogol da parte di, 1-1 il punteggio. In basso ecco ildi. Vantaggio @OfficialSScon1-0 pic.twitter.com/E0HtPecPjd — Fahad Alcántara (@F Alcantara5) November 3, 2019 L'articolo Gol, ...

acmilan : ?? 25' Immobile scores: Lazio take the lead / Gol di Immobile: Lazio in vantaggio #MilanLazio 0-1 #SempreMilan - OptaPaolo : 100 - Ciro #Immobile ha segnato il 100° gol con la maglia della Lazio in tutte le competizioni (in 147 partite):… - pisto_gol : Fiorentina-Lazio è stata decisa da un gol di Immobile, originato da un fallo evidente di Lukaku su Sottil: azione c… -