Di Maio contro i negozi aperti 7 giorni su 7 | «Il governo intervenga | tutele a chi lavora»

Luigi Di Maio - la bordata di quei 60 ribelli contro il capo politico : "Dimettiti e riposati" : Luigi Di Maio è sempre più in difficoltà dopo la batosta elettorale in Umbria. A preoccuparlo è la riorganizzazione interna dei cinquestelle e dei nuovi assetti, ma la discussione pubblica è anche sulle alleanze. A Di Maio vengono mosse molte accuse: l'M5s è quotato oggi al 17,9%, in calo di un altr

M5s - Giarrusso contro Di Maio : 'Non so cosa debba accadere per dimettersi' : Non è un momento felice per il Movimento Cinque Stelle. I grillini raramente hanno brillato in tornate elettorali che fossero territoriali, ma il risultato raggiunto in Umbria certifica che occorre invertire la rotta prima che la situazione degeneri. Il 7% rimediato alle ultime regionali rappresenta, infatti, l'ennesimo segnale di discesa rispetto allo straordinario risultato delle politiche del 2018, in cui il M5s si consacrò come prima forza ...

Lo scontro nella maggioranza per le parole di Di Maio su Radio Radicale : È scontro nella maggioranza su Radio Radicale. Ad agitare le acque sono state in mattinata le parole del capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio: in manovra "ci sono di nuovo otto milioni di euro l'anno per tre anni per Radio Radicale, che ha già ricevuto milioni di contributi dallo Stato. Quegli otto milioni diamoli ai terremotati, alle persone colpite dal sisma". "Sarà uno dei nodi che scioglieremo al vertice di oggi", ha poi ...

Governo - Fassina : “Di Maio contro Radio Radicale? Immorale creare conflitto con terremotati. Destini a loro fondi per gli F35” : “Di Maio ha detto che vuole dare ai terremotati i soldi destinati a Radio Radicale? Non sono d’accordo e trovo Immorale mettere in conflitto Radio Radicale, che svolge un servizio fondamentale per la nostra democrazia, e i terremotati, che vanno aiutati con quantità di risorse decisamente più rilevanti rispetto a quelle che assorbe Radio Radicale”. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di LeU, Stefano Fassina, ...

Scontro M5S-Pd su Radio Radicale - Di Maio : "Via porcata dei finanziamenti - diamoli ai terremotati" : In manovra “ci sono di nuovo otto milioni di euro l’anno per tre anni per Radio Radicale, che ha già ricevuto milioni di contributi dallo Stato. Quegli otto milioni diamoli ai terremotati, alle persone colpite dal sisma”. Lo ha dichiarato il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, a margine della sua informativa al Senato sulla Siria. “Sarà uno dei nodi che scioglieremo al vertice di oggi”, ha ...

Tutti contro Di Maio. E spunta l’idea di un documento per cambiare statuto : Avanza la proposta di dare più poteri all’assemblea. L’obiettivo è toglierli al leader. E Grillo non lo difende

Luigi Di Maio : “Niente di personale contro Matteo Salvini - ma non torneremo mai con la Lega” : "Mi fido delle persone fino a prova contraria, e quando arriva la prova contraria può finire qui. Siamo stati al governo insieme per 14 mesi, ci siamo sempre dette si va avanti 5 anni. Poi l'8 agosto vieni a sapere per vie traverse che ha cambiato idea. Quando è successa quella cosa avevamo il rischio dell'aumento dell'Iva, dell'esercizio provvisorio. Quello che mi ha fatto male è che fino al giorno prima dice una cosa e poi ti lascia con il ...

"Stop all'uomo solo al comando" Caos M5S - Ruocco contro Di Maio : "Più che altro è semplicistico". Così Carla Ruocco, presidente della Commissione Finanze della Camera e storico esponente del Movimento 5 Stelle, interpellata da Affaritaliani.it, commenta l'annuncia del ministro degli Esteri Luigi Di Maio ('Basta alleanze con il Partito Democratico' dopo... Segui su affaritaliani.it

Giorgia Meloni contro Di Maio prima del voto in Umbria : "Grillini - presentate il conto al leader traditore" : Alla vigilia del voto in Umbria, a poche ore dall'apertura dei seggi, Giorgia Meloni piazza un'ultima stoccata contro la coalizione M5s-Pd, uniti al voto nel disperato tentativo di evitare una storica sconfitta. La leader di Fratelli d'Italia punta il dito su Twitter, ricordando una frase di Luigi D

Matteo Salvini contro Zingaretti - Conte e Di Maio : "Per me siete come moscerini sulle vacche" : Alla vigilia del voto in Umbria, dopo essersi sentito dare dell'"ubriacone del Papeete" da Nicola Zingaretti, Matteo Salvini alza il livello della tensione. Risponde al fuoco. Lo fa a modo suo, con toni durissimi. Si parte dall'attacco alla legge di bilancio: "Questa manovra economica, fra tassa sul

Pensioni ultime notizie : Di Maio contro Renzi “no margine su Quota 100” : Pensioni ultime notizie: Di Maio contro Renzi “no margine su Quota 100” La Manovra 2020 potrà essere certamente migliorata, ma Quota 100 non si tocca. Questo il concetto chiave espresso da Luigi Di Maio, in visita al cantiere Terni-Rieti, che ha voluto frenare le intenzioni di Matteo Renzi e del suo nuovo partito, Italia Viva, che ha deciso di mettere nel mirino proprio la misura di pensione anticipata Quota 100. Il ministro degli Esteri, ...

Di Maio-Franceschini - il controvertice che ha sbloccato la manovra : Un’ora e mezzo di incontro mentre fuori infuriava la bufera. Nella bolla del suo studio a Palazzo Chigi, Luigi Di Maio ha chiuso la porta quando è entrato Dario Franceschini. È metà pomeriggio di lunedì. Giuseppe Conte, qualche corridoio più in là sta incontrando le delegazioni dei partiti. Mentre vanno in scena una sorta di consultazioni parallele sulla legge di stabilità, i due capi ...

Fisco - Conte accontenta Di Maio. Frenata del premier : è asse a tre contro Renzi : Guai a parlare di retromarcia di Giuseppe Conte, a palazzo Chigi a notte negano seccamente: «Il premier ha solo mediato e ha cercato di far prevalere il buonsenso e ha accettato proposte che...

Manovra - fra Conte e Di Maio incontro fuori programma a Palazzo Chigi in vista del vertice. La Ue chiede chiarimenti : Un incontro fuori programma per chiarire a quattr'occhi le polemiche di questi ultimi giorni: il faccia a faccia è avvenuto a Palazzo Chigi questa mattina, a quanto si apprende, tra il...