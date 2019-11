Adriana Volpe commenta i bassi ascolti di Rai 2 | Rete in ginocchio | scelte

“Mi piange il cuore”. Adriana Volpe - amara confessione sui social : tutti al suo fianco : Da quando ha detto addio alla Rai, Adriana Volpe non ha perso occasioni per fare punzecchiare i vertici dell’azienda. LA sua ‘battaglia’ contro Giancarlo Magalli, che di lei parlava come una donna di scarso talento senza un filo di galanteria, era terminata con un serie di querele, di botta e risposta che lasciano strascichi molto pesanti. L’ex conduttrice del servizio pubblico, nelle scorse ore, è tornata a tuonare sulle decisioni prese dai ...

Rai - Adriana Volpe lancia la tremenda accusa : "Scelte insensate - tutta colpa...". Contro chi si scaglia : “Mi piange il cuore leggere che Rai 2 è la rete che cala di più!”. Esordisce così Adriana Volpe nell’ultimo post pubblicato sui suoi profili social. “Vorrei ricordare che Mezzogiorno in Famiglia, sabato e domenica dalle 11 alle 13, conquistava il 10% di share. Oggi sia il sabato che la domenica in q

Giancarlo Magalli : “Grande Fratello Vip? No!”. E su Adriana Volpe… : Magalli smentisce la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020. Confermata Adriana Volpe nel cast? Ha deciso di mettere i puntini sulle “i” e chiarire personalmente, via social, la notizia circolata nelle ultime ore, secondo la quale avrebbe potuto prendere parte alla prossima edizione del GF Vip. Giancarlo Magalli alcune ore fa ha infatti scritto un lungo post sul suo profilo facebook, smentendo la sua partecipazione al Grande ...

Grande Fratello Vip 2020 : Adriana Volpe - Giancarlo Magalli e Pupi D'Angieri nel cast? : Lo abbiamo rivelato un paio di settimane fa in un articolo di retroscena, rilanciato poi dal settimanale Oggi: Adriana Volpe è tra le candidate ad un posto nella casa della nuova edizione del Grande Fratello Vip, la quarta in onda su Canale 5, presentata da Alfonso Signorini. Rimasta orfana del suo Mezzogiorno in Famiglia, la showgirl trentina sarebbe pronta a rimettersi in gioco in televisione ad inizio 2020 con un nuovo reality show, dopo ...

Adriana Volpe contro Magalli : Non lavoro più... continua a screditarmi : In qualità di ospite a Vieni da Me, Giancarlo Magalli ha dichiarato di aver vissuto 8 anni difficili di collaborazione con Adriana Volpe. Ma quest'ultima ha prontamente risposto al suo ex collega, in un post condiviso su Instagram... In una nuova intervista concessa a Vieni da me, Giancarlo Magalli ha risposto ad alcune domande, non risparmiandosi sul conto della sua turbolenta collaborazione avuta con Adriana Volpe, lamentando in particolare di ...

Adriana Volpe su Giancarlo Magalli chiama in causa la Commissione per le Pari Opportunità Rai : Lo scontro che per motivi lavorativi ora avviene a distanza tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non accenna a fermarsi. Ogni volta che uno dei due fa una dichiarazione sulla vicenda che li ha visti coinvolti quando entrambi lavoravano ai Fatti Vostri l’altro risponde (o querela). Così prima Adriana Volpe è stata ospite di Verissimo e in trasmissione ha raccontato quanto l’abbiano ferita le parole dell’ex partner lavorativo, ...

Adriana Volpe furiosa dopo le parole di Giancarlo Magalli : la replica su Instagram : Adriana Volpe non ci sta a subire in silenzio le frecciatine che Giancarlo Magalli le ha tirato, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. La presentatrice ha replicato a colui che per 8 anni è stato il suo partner professionale con un post su Instagram dai toni accesi. La Volpe, riprendendo alcuni articoli che riportano le dichiarazioni di Magalli dalla Balivo e una precedente intervista del conduttore, così commenta: È venerdì e si avvicina il ...