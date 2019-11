Temptation island vip | Er Faina ha tradito la fidanzata?

Serena dopo Temptation island Vip rassicura i fan : 'Sto mangiando e sto bene' : Serena è tornata a parlare di come sta affrontando la separazione da Pago dopo Temptation Island Vip: sui social, l'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto rassicurare i fan. Nonostante i momenti di difficoltà che sta affrontando, la Enardu è certa che, malgrado i momenti di smarrimento, con un po' di pazienza riuscirà a superare tutto. La sua vita è stata stravolta, ma Serena non si pente certo di ciò che ha fatto perché sta facendo qualcosa ...

Temptation island Vip 2019 : puntate - coppie e tutte le anticipazioni : Da lunedì 9 settembre, in prima serata, su Canale 5, il reality show delle tentazioni "vip" prodotto da Maria De Filippi...

Ascolti TV | Giovedì 31 ottobre 2019. Un Passo dal Cielo 20.1% - Il Viaggio di Temptation island 9.1% : Un Passo dal Cielo 5 - Pilar Fogliati Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.136.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 Il Viaggio di Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 1.431.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 Maledetti Amici Miei ha interessato 719.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Shining – Extended Edition ha catturato l’attenzione di 1.175.000 spettatori (6%). Su Rai3 ...

“Non sta bene”. Serena Enardu - la rivelazione dell’ex concorrente di Temptation island spiazza tutti. Cosa sta succedendo : A poco meno di un mese dalla fine di Temptation Island Vip, le polemiche (come le chiacchiere) non si fermano. Se Andrea Ippoliti continua a essere attaccato per i suoi comportamenti e Pago sembra non riuscire ad uscire pienamente dal tunnel, chi sembra esserne uscito alla grande è Anna Pettinelli, tornata a casa assieme al fidanzato Stefano Macchi dopo il falò finale di confronto. Nonostante le tensioni infatti i due sono usciti in coppia e la ...

“Fai pena”. Temptation island Vip - veleni senza fine. Andrea Ippoliti nel centro del mirino : La serata del 31 ottobre ha visto su Canale 5 l’appuntamento con la puntata riassuntiva del ‘Viaggio’ nei sentimenti di ‘Temptation Island Vip 2’. E nonostante fosse soltanto una sintesi il programma ha ancora fatto parlare di sé. Una delle storie raccontate per prime è stata quella tra Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo. Una love story finita nel peggiore dei modi per volontà della donna. Durante già la messa in onda del reality, l’ex moglie ...

Temptation island 2019/ Diretta : Anna è certa 'A Stefano piace...' - puntata speciale - : Temptation Island Vip 2019, Diretta coppie finite e non: Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Gabriele Pippo e Silvia Tirado, Serena Enardu e Pago...

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti/ Lui ha scelto Zoe ma.. - Temptation island Vip - : Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti si sono lasciati a Temptation Island Vip: lui ha scelto Zoe ma le critiche non sono mancate ma Nathalie intanto...

Ciro Petrone e Federica Caputo/ I fan ricordano ancora il romantico gesto dell'attore - Temptation island Vip - : Ciro Petrone e Federica Caputo sono stati i primi a lasciare le spiagge di Tempation Island Vip 2019. I due innamorati si scambiano dolci messaggi sui social.

Simone Bonaccorsi e Chiara dopo Temptation island Vip : la scelta d’amore : Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi dopo Temptation Island Vip: il grande passo, l’amore procede a gonfie vele Come stanno Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito? La coppia ha superato a pieni voti la prova Temptation Island Vip e oggi continua a macinare amore. Addirittura è pronta al grande passo: andare a convivere e chissà che anche […] L'articolo Simone Bonaccorsi e Chiara dopo Temptation Island Vip: la scelta d’amore ...

ALEX BELLI E DELIA DURAN/ 'Siamo più forti di prima!' - Temptation island Vip - : ALEX BELLI e DELIA DURAN hanno lasciato Tempation Island Vip 2019, ma il pubblico dubita della loro buona fede: solo una messa in scena?

Temptation island Vip - Nathaly Caldonazzo ritrova il sorriso con Riccardo Colucci - tentatore di Delia Duran : Nathaly Caldonazzo ha partecipato all?ultima edizione di Temptation Island Vip, che ha sancito la (brusca) fine della sua relazione con l?allora fidanzato Alessandro Ippoliti, Durante la...

Temptation island : Katia - confessione sulla ri-unione tra Andrea e Jessica : Temptation Island: Katia Fanelli, la confessione sul ritorno di fiamma tra Andrea e Jessica. Poi altre confidenze ‘speranzose’ su Vittorio Nelle scorse ore, il gossip attorno ad alcuni personaggi dell’ultima edizione di Temptation Island Nip si è riacceso. Ad alimentarlo il ritorno di fiamma tra Andrea Filomena e Jessica Battistello. I due, tramite i loro […] L'articolo Temptation Island: Katia, confessione sulla ...

Andrea ha perdonato l'ex fidanzata : ritorno di fiamma per la coppia di Temptation Island : Jessica e Andrea hanno fatto pace: la coppia, dopo due anni e mezzo, si era lasciata durante l'ultima edizione di Temptation Island e pareva che per i due non ci fosse la possibilità di un ritorno di fiamma. La Battistello si era molto legata al tentatore Alessandro Zarino, attuale tronista di Uomini e Donne, e aveva affermato di non voler continuare la sua relazione con il Filomena, salvo poi pentirsi della sua decisione una volta terminato il ...