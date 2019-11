Rifiuti | la plastica biodegradabile non lo è così tanto? Meglio fare le dovute distinzioni

Regno Unito - la plastica nascosta di Halloween : solo i costumi producono 2mila tonnellate di Rifiuti - come 83 milioni di bottiglie : Anche in Regno Unito Halloween fa paura, soprattutto all’ambiente: solo i costumi producono duemila tonnellate di plastica, l’equivalente di 83 milioni di bottiglie di Coca Cola, più di una a testa per ogni persona che vive in Uk. Lo dice uno studio – riportato dalla Bbc – svolto dalle due organizzazioni di beneficenza Charities Hubbub e The Fairyland Trust, che hanno esaminato 324 capi d’abbigliamento venduti da 19 ...

Polonia - cento balle di Rifiuti di plastica abbandonate in area industriale : una parte proviene dalla raccolta differenziata italiana : Dopo la denuncia dello scorso settembre di un sito illegale di stoccaggio di rifiuti di plastica in Turchia, una nuova indagine dell’Unità investigativa di Greenpeace Italia ha accertato l’abbandono di un centinaio di balle, almeno in parte provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani italiani, in un’area industriale di Gliwice, in Polonia. Nelle balle di rifiuti plastici si vedono, infatti, etichette di noti prodotti ...

I fondali marini italiani sono invasi dai Rifiuti e il 75% è plastica : C'è un mare di plastica depositato sui fondali marini italiani. Il mare di Sicilia è una delle più grandi «discariche sottomarine» del Paese, ma pure mar Ligure, Ionio, Golfo di Napoli e Sardegna. Il 75% dei rifiuti depositati sui fondali è costituito da plastica. Nell'Adriatico in 6 anni sono state raccolte nelle reti da pesca 196 tonnellate di rifiuti, più scarti abbandonati dall'uomo che ...

Mari italiani - di tutti i Rifiuti 8 milioni di tonnellate sono di plastica : La plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoMar Ligure, golfo di Napoli e coste della Sicilia. sono i Mari italiani pieni di plastica. Ci sono gli strappi di nailon delle reti rotte, i galleggianti affondati e tutto quello che in ...

Ispra : 77% di Rifiuti in mare è plastica : 23.02 Con i rifiuti abbiamo "toccato il fondo":più del 70% di quelli marini è depositata nei fondali italiani e il 77% è plastica.Così l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e il Sistema per la protezione dell'Ambiente (Snpa),in base ai principali risultati emersi dal monitoraggio della qualità dei nostri mari. Il mare di Sicilia,con 786 oggetti rinvenuti e un peso complessivo superiore ai 670 kg,è tra le ...

Contro plastica e Rifiuti '10000 per l'Ambiente' di Heineken fa tappa a Verona : 10.000 per l'Ambiente è la manifestazione giunta al secondo anno che Heineken ha messo in campo insieme a Legambiente Contro l'abbandono di plastica monouso e rifiuti. Il 4 ottobre scorso l'iniziativa ambientalista diramata a livello nazionale ha fatto tappa a Verona, unica tappa in Veneto, e 120 dipendenti di Partesa, società del gruppo Heineken, si sono mobilitati lungo le rive dell'Adige, scelto come corso d'acqua simbolico del territorio ...

Un mare di Rifiuti sui fondali italiani : il 75% è plastica : Analisi dell’Ispra. Le concentrazioni più alte nel mar Ligure, nel golfo di Napoli e davanti alla Sicilia. Il caso Adriatico

Plastica nei mari italiani - la denuncia di Ispra : nei fondali più del 70% dei Rifiuti : Giovanna Pavesi I numeri emersi dalle ricerche mostrano una situazione "molto grave": più del 70% dei rifiuti marini è depositata sui fondali italiani e il 77% di questo materiale è Plastica. E nelle reti dei pescatori trovati più scarti che pesci Si presenta come una situazione molto grave, quella in cui versano le acque dei mari italiani, perché più del 70% dei rifiuti marini è depositata sui fondali italiani e il 77% di questo ...

Mare : con i Rifiuti abbiamo “toccato il fondo” - il 77% è plastica : Con i rifiuti abbiamo “toccato il fondo”: più del 70% di quelli marini è depositata nei fondali italiani e il 77% è plastica. Il Mare di Sicilia, con 786 oggetti rivenuti e un peso complessivo superiore ai 670 kg, conferma la sua collocazione tra le discariche sottomarine più grandi del Paese, seguita dalla Sardegna con 403 oggetti nella totalità delle 99 cale e un peso totale di 86,55kg. La situazione varia da area ad area e in base alle zone ...

Plastica - il sistema della Ocean Cleanup funziona e sta raccogliendo tonnellate di Rifiuti : funziona il megaraccoglitore della Plastica ammassata sulla superficie del mare, hanno annunciato i tecnici della Ocean Cleanup che stanno testando il sistema dislocato 2000 chilometri al largo della California. Dopo una serie di tentativi falliti, il nuovo prototipo di catcher si è dimostrato efficace al contrario di quanto accaduto col vecchio che muovendosi non riusciva a raccattare l'immondizia Plastica di tutte le dimensioni e ...

Rifiuti - incendio in un piazzale della società di smaltimento di Lodi : a fuoco 30 mq di plastica. E’ il quarto rogo in due mesi nella zona : quarto incendio, in meno di due mesi, in un impianto di smaltimento Rifiuti a Lodi. L’ultimo rogo venerdì, all’alba, in un piazzale esterno dello stabilimento di Fombio, di proprietà del gruppo a partecipazione pubblica Linea Group Holding (Lgh) formato dalle municipalizzate di Cremona, Pavia, Lodi, Rovato in provincia di Brescia, e Crema in provincia di Cremona. A bruciare sono stati 30 metri quadri di Rifiuti indifferenziati, per ...

Rifiuti - incendio in un’impresa di Lodi : a fuoco 30 mq di plastica. E’ il quarto rogo in due mesi : quarto incendio, in meno di due mesi, in un impianto di smaltimento Rifiuti a Lodi. L’ultimo rogo venerdì, all’alba, in un piazzale esterno dello stabilimento di Fombio, di proprietà del gruppo a partecipazione pubblica Linea Group Holding (Lgh) formato dalle municipalizzate di Cremona, Pavia, Lodi, Rovato in provincia di Brescia, e Crema in provincia di Cremona. A bruciare sono stati 30 metri quadri di Rifiuti indifferenziati, per ...

Plastica - Greenpeace denuncia un sito illegale di stoccaggio Rifiuti italiani in Turchia : A seguito di un’indagine congiunta di Greenpeace Italia e Greenpeace Turchia, condotta nella provincia di Smirne, che ha portato alla scoperta di un sito illegale di stoccaggio di rifiuti in Plastica – verosimilmente provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani italiani – l’organizzazione ambientalista ha presentato una denuncia penale alle autorità turche competenti. Secondo quanto riportato dai media turchi, e come ...

Plastica : Greenpeace denuncia un sito illegale di stoccaggio di Rifiuti italiani in Turchia [GALLERY] : A seguito di un’indagine congiunta di Greenpeace Italia e Greenpeace Turchia, condotta nella provincia di Smirne, che “ha portato alla scoperta di un sito illegale di stoccaggio di rifiuti in Plastica – verosimilmente provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani italiani – l’organizzazione ambientalista ha presentato oggi una denuncia penale alle autorità turche competenti. Secondo quanto riportato dai media turchi, e ...