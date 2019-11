Padova, magrebino minaccia passanti poi aggredisce poliziotti

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 2 novembre 2019) Federico Garau Lo straniero ha insultato eto icon una bottiglia di vetro, poi si è scagliato contro gli agenti intervenuti per bloccarlo, danneggiando la vettura di servizioPrima ha molestato eto pesantemente chiunque gli capitasse a tiro, poi ha opposto una strenua resistenza agli agenti della questura diintervenuti per fermarlo, danneggiandone addirittura la vettura di servizio.Il responsabile è un uomo di nazionalità marocchina, che ha iniziato a dare in escandescenze di punto in bianco verso le 8 dello scorso mercoledì nei pressi dell'ingresso del "Maxifrutta" di via Ansuino da Forlì.Stringendo in mano una bottiglia di vetro, ilha iniziato ad aggredire i, ricoprendoli di insulti ed esplicite intimidazioni. La forte aggressività dello straniero ha scatenato il panico per strada, ma quando isono ...