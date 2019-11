LIVE F1 | GP Usa 2019 in DIRETTA | problema al motore per Leclerc | ma non sarà penalizzato!

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.04 AGGIORNAMENTO: NESSUNA PENALITA’ PER CHARLES! Il pilota della Ferrari utilizzerà una power-unit “vecchia”, dunque non subirà la penalizzazione di 10 posizioni in griglia! 21.02 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladelle qualifiche del GP Usadi F1.ALNELLE FP3 E RISCHIO PENALIZZAZIONE PER CHARLESRISULTATI E CLASSIFICA FP3 Il programma del GP Usa (2 novembre) – La presentazione delle qualifiche – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 – La cronaca delle FP3 Buona sera e bentrovati alladelle qualifiche del GP Usa, terzultima prova del Mondiale di F1. Sul tracciato di Austin, in Texas, è aperta la caccia alla pole position e la Ferrari punta alla settima p.1 di fila, la decima di questa stagione. La Rossa, ...

