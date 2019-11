Cosa sappiamo davvero del Cile?

Fonte : wired

(Di sabato 2 novembre 2019) Ritornato alla ribalta così come i suoi spettri, ilrappresenta bene l’affannosa evoluzione tra dittatura ed economie fragilissime di molti paesi latinoamericani, scissi spesso tra il sogno di una sinistra eterodiretta e l’incubo di un autoritarismo violento a sostegno di uno spietato neoliberismo. I recenti fatti di Santiago, le barricate e le manifestazioni di giovani studenti donne bambini adulti e meno giovani che stanno facendo vacillare il presidente Piñeda, risvegliano così questioni irrisolte in un paese che negli ultimi anni pareva anche godere di buona salute. Vogliamo dedicare questa settimana al paese latino-americano una lista di consigli di lettura, tra poeti anti-poeti e nuove voci della generazione post-dittatura, glorie letterarie in esilio e saggi-pamphlet legati alda molti punti di vista. Per parlare di, non possiamo non menzionare l’ovvio: Roberto ...

vilmaparenti : RT @_MarcoV_: Grazie ad @annafalc, che a #OttoEMezzo ha detto una cosa che qua su Twitter sappiamo tutti, ma che in TV non viene mai detta:… - MgraziaT : RT @_MarcoV_: Grazie ad @annafalc, che a #OttoEMezzo ha detto una cosa che qua su Twitter sappiamo tutti, ma che in TV non viene mai detta:… - SpettinatiPisa : RT @_MarcoV_: Grazie ad @annafalc, che a #OttoEMezzo ha detto una cosa che qua su Twitter sappiamo tutti, ma che in TV non viene mai detta:… -