X Factor 13 | Malika con quella coda bionda «puoi fare quello che vuoi»

X Factor 2019 Live - 2a puntata/ Diretta ed eliminato : Malika punta sull'Italia! : X Factor 2019, Diretta ed eliminati secondo Live 31 ottobre: Giordana Petralia il prossimo concorrente a uscire? Ospiti 2a puntata i Manskin e Lewis Capaldi

X Factor 13 - Malika in versione diva e gli altri look del primo live : X Factor 13: Malika in stile Old Hollywood diva e gli altri look del primo liveX Factor 13: Malika in stile Old Hollywood diva e gli altri look del primo liveX Factor 13: Malika in stile Old Hollywood diva e gli altri look del primo liveX Factor 13: Malika in stile Old Hollywood diva e gli altri look del primo liveX Factor 13: Malika in stile Old Hollywood diva e gli altri look del primo liveX Factor 13: Malika in stile Old Hollywood diva e gli ...

X Factor 2019 - Live show/ Diretta e eliminato : Malika Ayane 'Nel gruppo c'è varietà' : X Factor 2019 Live show: Diretta, eliminati e ospiti 24 ottobre. Malika Ayane supporta i suoi ragazzi: ' I miei ragazzi potrebbero uscire questo giovedì'

X Factor 13 - Home Visit : Malika Ayane - Samuel - Mara Maionchi e Sfera Ebbasta scelgono i cantanti per i live : Aggiornamento: Ecco i cantanti scelti per squadra:Malika Ayane, Under Uomini: Davide Rossi, Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldiprosegui la letturaX Factor 13, Home Visit: Malika Ayane, Samuel, Mara Maionchi e Sfera Ebbasta scelgono i cantanti per i live pubblicato su TVBlog.it 18 ottobre 2019 00:24.

Nuela eliminato a X Factor 2019. Malika porta ai live Davide - Enrico e Lorenzo : X Factor 2019, Home Visit: Nuela non brilla più, eliminato. Malika porta ai live Davide, Enrico e Lorenzo. Al Delphi di Berlino Malika Ayane accompagnata da Alessandro Cattelan ha...

X Factor 2019 : Nuela eliminato. Malika porta ai live Davide - Enrico e Lorenzo : X Factor 2019, Home Visit: Nuela non brilla più, eliminato. Malika porta ai live Davide, Enrico e Lorenzo. Al Delphi di Berlino Malika Ayane accompagnata da Alessandro Cattelan ha...

X Factor 2019 : gli Under Uomini scelti da Malika Ayane per i Live : X Factor 13 – Live di X Factor 2019 – Ecco i concorrenti “Under Uomini” scelti da Malika Ayane per i Live Dopo audizioni, bootcamp e home visit di stasera, giovedì 17 ottobre, sono finite le fasi della selezione dei concorrenti della tredicesima stagione di X Factor 2019 in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Nella puntata gli aspiranti concorrenti di tutte le squadre sono volati a Berlino, dove hanno scoperto se saranno i ...

X Factor 13 - Home Visit : Malika Ayane - Samuel - Mara Maionchi e Sfera Ebbasta scelgono i cantanti per i live : Appuntamento questa sera, alle 21.15 su Sky Uno, con Le Home Visit, ossia l’ultima tappa di selezione. E' Berlino dove si danno appuntamento i 20 potenziali vincitori di X Factor 2019; tra loro, solo 12 potranno accedere alla fase live del talent di Sky, prodotto da Fremantle.Ed è proprio in questa città che Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta selezioneranno i 3 componenti della loro squadra, in quattro location diverse, ...

Malika Ayane sogna la tv dopo X Factor : la confessione : Malika Ayane, nuovo programma in arrivo dopo X Factor? La confessione oggi Malika Ayane è tra i giudici di X Factor 2019 ed è una delle sue prime esperienze televisiva. La cantante si è calata perfettamente nel ruolo che le hanno assegnato e ha sorpreso il pubblico con i suoi giudizi. Sembra essere a suo […] L'articolo Malika Ayane sogna la tv dopo X Factor: la confessione proviene da Gossip e Tv.

Insulti e offese a Malika Ayane sul ?web dopo la puntata di X Factor : dopo l'ultima puntata del talent canoro di Sky, Malika Ayane è stata bersagliata da Insulti e offese sui social. Sdegnata da tanta violenza verbale, la cantante ha pubblicato un post di denuncia su Instagram. "Mi sono svegliata molto amareggiata leggendo parte dei commenti alla puntata di ieri. Tranne alcuni molto creativi nell’inadeguatezza, il livello di linguaggio e di pensiero é veramente basso. Basso e violento. Inaccettabile". Con queste ...

Malika Ayane insultata dopo i Bootcamp di X Factor : ‘Avreste potuto fare dei danni’ : I leoni da tastiera questa volta hanno preso di mira Malika Ayane. La cantante è stata attaccata sui social in seguito alle scelte effettuate nella puntata dei Bootcamp di X Factor andata in onda giovedì 10 ottobre su Sky Uno. Malika ha infatti formato la squadra degli Under Uomini da portare agli Home Visit, ultimo step prima dei live, ma le sue decisioni dopo aver sollevato stupore nello studio del programma hanno scatenato commenti feroci sul ...

Malika Ayane insultata dopo i Bootcamp di X Factor : ‘Mi hanno chiamata razzista’ : I leoni da tastiera questa volta hanno preso di mira Malika Ayane. La cantante è stata attaccata sui social in seguito alle scelte effettuate nella puntata dei Bootcamp di X Factor andata in onda giovedì 10 ottobre su Sky Uno. Malika ha infatti formato la squadra degli Under Uomini da portare agli Home Visit, ultimo step prima dei live, ma le sue decisioni dopo aver sollevato stupore nello studio del programma hanno scatenato commenti feroci sul ...

X Factor 13 - Malika insultata per le sue scelte : “Mi hanno chiamata ‘cogl***’ e ‘put**** razzista’” : Risveglio difficile per Malika Ayane che, dopo i fischi nella puntata di ieri di “X Factor”, è stata ricoperta di insulti di qualsiasi tipo sul Web per aver scelto o sacrificato qualcuno dei cantanti della sua squadra Under Uomini nell’ottica di portarne solo cinque agli Home Visit, come prevede il regolamento. Con lei per partiranno per Berlino per le ultime fasi Lorenzo Rinaldi, Enrico Di Lauro, Emanuele Crisanti (Nuela), Daniel Acerboni ...

X Factor 13 - Malika e Mara Maionchi sommerse dai fischi del pubblico per le loro scelte. Nuela lancia : “Ti voglio al mio funerale” : Durante il secondo ed ultimo appuntamento con il Bootcamp di “X Factor”, Malika Ayane e Mara Maionchi sono state sommerse dai fischi del pubblico per alcune loro scelte. La cantautrice ha selezionato i suoi cinque Under Uomini (Lorenzo, Enrico, Davide, Daniel e Nuela), la produttrice i suoi cinque Over (Marco, Tomas, Gabriele, Eugenio e Nicola). Entrambe partiranno per Berlino con le Under Donne di Sfera Ebbasta e i Gruppi di Samuel per chiudere ...