Valentino Rossi in Formula 1 | Lewis Hamilton in MotoGp | fissata la data dell’atteso

VIDEO MotoGP - GP Malesia 2019 : highlights e sintesi delle prove libere. Valentino Rossi 3° dietro a Dovizioso - show Quartararo : A Sepang si sono disputate le prove libere del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP. Grande spettacolo su questo complicato tracciato, a dettare leggere è stato uno scatenato Fabio Quartararo: il francese ha timbrato il record della pista nella FP1 battendo lo storico primato di Dani Pedrosa, nella seconda sessione si è migliorato ulteriormente e ha confermato di essere il migliore sul giro veloce. Maverick Vinales è piaciuto ...

DIRETTA MOTOGP/ Prove libere Sepang : Valentino Rossi pronto al riscatto - GP Malesia - : DIRETTA MOTOGP, Prove libere Fp2, Sepang: è di Quartararo il miglior tempo nella seconda sessione. Molto bene anche Valentino Rossi, GP Malesia 2019,.

MotoGP - risultato FP2 GP Malesia 2019 : Valentino Rossi ruggisce ed è terzo! Ottimo Dovizioso - 2° alle spalle di Quartararo : Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) si mette ampiamente alle spalle gli acciacchi e le cadute di Phillip Island e domina in lungo ed in largo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP. Dopo una FP1 disputata nella mattinata malese nella quale aveva già fatto intravedere qualcosa di interessante, il giovane talento francese ha demolito i rivali con un giro letteralmente clamoroso: 1:58.576. “El ...

MotoGp – Terminate le FP2 a Sepang : Quartararo è davvero supersonico - Valentino Rossi nella top-3 [TEMPI] : Il francese abbassa ulteriormente il record della pista in Malesia, precedendo di sei decimi Dovizioso e Valentino Rossi Fabio Quartararo non smette di stupire in Malesia, dominando anche la seconda sessione di prove libere sul circuito di Sepang. Il francese abbassa ulteriormente il record della pista, fermando il crono in 1.58.576, un tempo pazzesco che esalta il team SIC Petronas. Dietro il rookie francese il vuoto, con Andrea Dovizioso ...

MotoGp – Terminate le FP1 a Sepang : Quartararo da record - Valentino Rossi distante dalle altre Yamaha [TEMPI] : Il rookie francese firma il record della pista e si piazza davanti a Morbidelli e Viñales, mentre Valentino Rossi chiude ottavo La Yamaha comincia benissimo il week-end in Malesia, dominando la prima sessione di prove libere sul circuito di Sepang. La Casa di Iwata monopolizza le prime tre posizioni, con il team SIC Petronas che comanda grazie al super tempo di Fabio Quartararo. AFP/LaPresse Il francese ferma il crono sull’1:50.027, ...

LIVE MotoGP - GP Malesia 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Ducati e Valentino Rossi all’attacco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Malesia (1° novembre) – La presentazione del GP Malesia – Le 5 risposte del GP Malesia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang le squadre e i piloti lavoreranno alacremente in cerca del miglior feeling in chiave time-attack e gara. Il titolo iridato è ...

MotoGp – La Yamaha guarda già al 2021 - Jarvis tiene tutti sulle spine : “ecco chi rischia tra Viñales e Valentino Rossi” : Il managing director della Yamaha ha fatto il punto sui propri piloti, soffermandosi su quella che dovrebbe essere la line-up del 2021 Il presente non sorride alla Yamaha, pronta a tutto per tornare a vincere dopo anni di digiuno. Valentino Rossi e Maverick Viñales continuano ad arrancare, pagando la differenza di motore con Honda e Ducati, superiori in termini di potenza e accelerazione. AFP/LaPresse Lin Jarvis si è messo già ...

MotoGP - Valentino Rossi lascerà nel 2020? Il Dottore a un bivio - la Yamaha vuole proseguire con lui e Quartararo : tutti gli scenari : Il Mondiale MotoGP volge ormai al termine, mancano soltanto l’appuntamento in Malesia nel weekend e l’ultima gara di Valencia per chiudere la stagione. I piloti stanno già pensando al 2020, una stagione che non porterà gRossi cambi di scuderia e che vedrà nuovamente il solito film “Marquez contro tutti”. Il mercato del Motomondiale è però già in fermento per il 2021, potremmo assistere davvero a tantissimi scossoni e a ...

Valentino Rossi : “La stagione peggiore ma mi diverto a guidare - quando ero in Ducati invece… Continuerò? Deciderò nel 2020” : Valentino Rossi vuole rialzare la testa in occasione del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend sul circuito di Sepang. Il Dottore sta faticando terribilmente in questa stagione, non sale sul podio da sei mesi (secondo posto ad Austin), in Australia non è andato oltre l’ottavo posto anche se è stato in testa alla gara per un paio di giri, il distacco nei confronti dei compagni di marca Maverick Vinales e ...