Piqué | “I giocatori del Barcellona si offrirono di farsi pagare in ritardo per comprare

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 1 novembre 2019) Idelavrebbero accettato di essere pagati inpur di permettere al club diNeymar. Lo svela Gerarde i suoihanno fatto davvero “tutto il possibile” per far tornare il fantasista brasiliano in balugrana, ma non è bastato. Neymar aveva lasciato ilper il PSG per una cifra record di 222 milioni di euro.ha detto che iriferirono al club che avrebbero accettato ritardi di pagamento in modo che la società avrebbe potuto rispettare le regole del Fair Play finanziario: “Eravamo pronti ad adeguare i nostri contratti”, ha detto il difensore alla stazione radio spagnola Cadena Ser. “Non avremmo contribuito con denaro, ma avremmo reso le cose più semplici consentendo alcuni pagamenti nel secondo o terzo anno anziché nel primo”. L'articolo: “Idel ...

