Fonte : eurogamer

(Di venerdì 1 novembre 2019) Quandoha lanciato il suo, era chiaro che tale servizio in abbonamento avesse bisogno di qualche ritoccatina, in effetti nonostante offrisse una selezione di titoli NES, moltinon erano convinti del rapporto qualità\prezzo della proposta di. Da allora la grande N ha però apportato delle migliorie ed ha promesso (tra le altre cose) la disponibilità della sua esclusiva Tetris 99, oltre ad altri titoli dell'era SNES.E pare che la compagnia abbia intenzione di continuare su questa strada, infatti durante l'ultima riunione con gli azionisti il Presidente Shuntaro Furukawa ha dichiarato cheper:"Abbiamo in precedenza discusso sull'importanza diin modo da ingolosire i clienti, ecco i miglioramenti introdotti lo scorso anno nel ...

Eurogamer_it : Nintendo continuerà a migliorare Nintendo Switch Online per attirare nuovi utenti - Asgard_Hydra : Reggie Fils-Aime: 'Nintendo continuerà sempre ad innovare, è il mantra dell'azienda' -