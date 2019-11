Nasce il partito benedetto dal Vaticano per fermare Matteo Salvini

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 1 novembre 2019) Secondo le indiscrezioni di alcune agenzie di stampa, come l’Adnkronos, dietro la “Cosa bianca” che starebbe perre aggregando centristi, prodiani e associazioni cattoliche ci sarebbe il gesuita Antonio Spadaro. Il direttore della Civiltà Cattolica, è uno degli uomini più vicini al Papa e vede come il fumo agli occhi. Per questo sarebbe in prima linea nell'appoggiare la nascita di un nuovoche faccia da argine ai “sovranisti” e riporti i cattolici ammaliati dai rosari esposti durante i comizi sulla “buona strada”.Quattro i punti centrali del manifesto sottoscritto ieri nella Capitale dalle associazioni che hanno aderito al progetto, come “Politica insieme” di Stefano Zamagni, vicino a Romano Prodi e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, “Rete bianca” di Dante Monda, figlio del direttore dell’Osservatore Romano, Andrea Monda, e ...

