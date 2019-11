La contestazione contro Biloslavo a Trento

La contestazione a Trento contro Bilosalvo : Fonte foto: il giornale VivaldelliLa contestazione a Trento contro Bilosalvo 1Sezione: CronacheIl giornalista Fausto Biloslavo è stato contestato dagli sutdneti di sinistra all'università di Trento. Scontri con i ragazzi che hanno invece voluto a tutti i costi che parlasse nella Facoltà di Sociologia Persone: Fausto Biloslavo ...

Genoa - i tifosi preparano la contestazione contro Preziosi : messaggio al tecnico Thiago Motta : E’ una situazione delicatissima in casa Genoa, il club rossoblu è reduce dalla pesantissima sconfitta contro il Parma che ha portato al ribaltone in panchina con l’esonero di mister Andreazzoli e l’arrivo di Thiago Motta, si tratta di un tecnico propositivo che in primo luogo dovrà ricompattare l’ambiente. Nel frattempo continua la contestazione nei confronti del presidente Preziosi, sabato nel match contro il ...

Sampdoria - continua la contestazione contro Ferrero : corteo di 500 tifosi nel prepartiaa : Oltre 500 tifosi in marcia dalla stazione di Brignole fino allo stadio Luigi Ferraris: cori di contestazione e protesta contro Massimo Ferrero Dopo la sosta per le nazionali ritorna la Serie A e in casa Sampdoria non si placa la contestazione contro Massimo Ferrero. Il patron dei blucerchiati è finito da tempo nel mirino dei tifosi a causa della mancata cessione della società che ha influito negativamente sul pessimo inizio di stagione ...

Cessione Sampdoria - i tifosi annunciano una nuova contestazione contro Ferrero : il comunicato : Cessione Sampdoria – “Sampdoriani, il momento è quanto mai delicato ma è in circostanze come queste che la nostra tifoseria è in grado di fare la differenza. Pertanto trasformiamo Marassi in una bolgia di tifo appassionata per cercare di uscire dalle innegabili difficoltà che stiamo attraversando”. Il comunicato è firmato dalla Federclubs e dai Gruppi della Sud che invitano tutti a dare un sostegno forte alla squadra nel ...