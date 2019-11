Inter | Conte alza la voce | “niente paragoni con la mia Juventus | non avevamo la

Probabili formazioni Bologna-Inter : un solo cambio per Conte - i felsinei si affidano agli ex Medel e Palacio : Probabili formazioni Bologna-Inter – L’Inter scenderà in campo al Dall’Ara nella gara delle 18 di sabato. I felsinei tornano a giocare in casa dopo la sconfitta rimediata alla Sardegna Arena. I nerazzurri arrivano dalla sofferta vittoria di Brescia e vorranno ottenere i tre punti per continuare il testa a testa con la Juventus. Mihajlovic conferma il 4-2-3-1 con il ritorno di Medel in mediana e quello di Palacio dal primo ...

Bologna-Inter - Conte : “Obiettivo scudetto è un aspetto mediatico”. Poi parla del VAR e di mercato : “Le polemiche sul Var? E’ difficile dare consigli sinceremente, perché non viene utilizzato nella stessa maniera da tutti ed è la cosa che lascia perplessi”. E’ questa l’opinione di Antonio Conte, allenatore dell’Inter, alla vigilia della sfida con il Bologna, sugli ultimi episodi che hanno coinvolto la tecnologia. “E’ inevitabile che per le cose grosse è importante avere questo strumento, ...

Napoli-Atalanta - il rigore contestato finisce in Parlamento. Interrogazione bipartisan - sconcerto sul Tempo : Un’Interrogazione parlamentare per Napoli-Atalanta. È accaduto veramente, grazie ad alcuni deputati e senatori di ogni schieramento i quali hanno presentato la mozione al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. "Dopo quanto accaduto nella partita Napoli-Atalanta, il governo assuma iniziative per a

Inter : le priorità di Conte per il mercato di gennaio sarebbero Vidal e Darmian : Tutti parlano di Nemanja Matic (Manchester United) e di Ivan Rakitic (Barcellona) come probabili rinforzi dell'Inter in vista del prossimo mercato di gennaio. In realtà, sembra che l'assalto ad uno dei due centrocampisti possa essere portato durante il calciomercato estivo, mentre per i prossimi mesi Antonio Conte avrebbe già fatto due nomi ben precisi alla società. Il tecnico leccese, infatti, gradirebbe avere con sé alla Pinetina il suo ...

Sconcerti : la Juve resiste ma non insiste. L’Inter di Conte può approfittarne : Anche la Juve è stanca, non solo l’Inter. Ed “anche la Juve ha giocatori che si stanno velando”. Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Conte può approfittarne. Tra i bianconeri c’è Cristiano Ronaldo meno presente, Bernardeschi che non esplode, Bentancur non all’altezza di Pjanic. “Manca attenzione ai dettagli, molti buoni tiri non diventano occasioni per superficialità”. A Napoli si fermano ...

Caso Fiber - Conte scrive al Financial Times : “Nessun conflitto d’Interessi - l’Autorità garante ha giudicato le mie azioni appropriate” : “Le mie azioni sono state giudicate totalmente appropriate e alla luce del sole dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, responsabile per le indagini sui conflitti di interesse in Italia”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde al Financial Times riguardo alle rivelazioni sulla sua consulenza a favore di Fiber 4.0, un gruppo di azionisti coinvolto in una lotta per il controllo di Retelit, una società ...

Bologna-Inter - le probabili formazioni : scelte obbligate per Conte che punta su Lukaku : Neanche il tempo di archiviare il decimo turno che si è quasi alla vigilia dell'undicesima giornata di Serie A. Uno degli anticipi in programma è quello che si giocherà sabato alle ore 18 allo stadio Dall'Ara e vedrà di fronte Bologna e Inter. Due squadre con ambizioni ed obiettivi diversi in questa stagione. I padroni di casa puntano ad ottenere una salvezza tranquilla e stanno facendo molto bene, nonostante la situazione relativa al proprio ...

Brescia-Inter - probabili formazioni : Conte con Lautaro-Lukaku - Donnarumma dal 1' : BRESCIA INTER probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di questa sera tra Brescia-Inter. Nerazzurri a caccia di conferma dopo il deludente pareggio interno contro il Parma. Conte si affiderà ancora una volta al solito 3-5-2. In difesa spazio per Godin, De Vrij e Skriniar. A centrocampo possibile conferma dal primo minuto […] L'articolo Brescia-Inter, probabili formazioni: Conte con Lautaro-Lukaku, ...

Inter vince ma Conte lancia nuovo allarme : nuovo allarme di Antonio Conte dopo che l'Inter, con il fiato corto, porta a casa la vittoria contro il Brescia. Il tecnico nerazzurro applaude alla prestazione dei giocatori, complimentandosi per la generosita' dimostrata: ''Hanno fatto qualcosa di straordinario'', poi torna a sottolineare le difficolta' dell'Inter, assediata dagli infortuni, costretta a giocare sempre, o quasi, con gli stessi Interpreti e con un calendario fittissimo: ''Ora ...

Sul conflitto di Interessi Di Maio garantisce per Conte : “La correttezza di Giuseppe Conte è stata certificata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha ritenuto di non dover avviare alcun procedimento”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leggendo una nota fattagli pervenire da Palazzo Chigi durante il question time in risposta a un’interrogazione su un asserito conflitto di interessi di Conte circa un suo incarico legale, ...

Inter - Conte chiede rinforzi : a gennaio potrebbe arrivare Matic (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri dovranno rinforzare la rosa a gennaio, visto che il tecnico, Antonio Conte, ha evidenziato questa necessità per continuare ad essere competitivi almeno fino alla fine di questa stagione. Grazie al successo ottenuto ieri in casa del Brescia per 2-1, con gol decisivi messi a segno da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, il club meneghino è balzato ...

L’Inter è a corto d’ossigeno - Conte sempre più preoccupato : svolta sul mercato o addio sogni di gloria : I primi anticipi della 10^ giornata del campionato di Serie A hanno fornito già interessanti indicazioni anche per la zona scudetto, riscatto dell’Inter che ha vinto con qualche sofferenza sul campo del Brescia, 1-2 il risultato finale con le reti siglare di Lautaro Martinez e Lukaku poi l’autogol di Skriniar che ha riaperto solo parzialmente la sfida. In attesa della partita della Juventus contro il Bologna l’Inter si è ...

Pali e deviazioni. Conte batte Ancelotti. Inter vola - Napoli annaspa : Palla dentro o palla fuori. Conte guida la classifica, Ancelotti è sotto accusa. Il calcio è di una brutale semplicità. E sono sempre i risultati a determinare il giudizio sugli allenatori.Le ultime due partite del Napoli e dell'Inter rispettivamente contro Spal e Brescia ne sono una palese dimostrazione. Ancelotti ha giocato la carta Fabian Ruiz nel secondo tempo di Ferrara. Due le conclusioni pericolose dell'atleta azzurro: una deviata in ...

Brescia-Inter - probabili formazioni : Conte con Lautaro-Lukaku - Donnarumma dal 1' : BRESCIA INTER probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di questa sera tra Brescia-Inter. Nerazzurri a caccia di conferma dopo il deludente pareggio interno contro il Parma. Conte si affiderà ancora una volta al solito 3-5-2. In difesa spazio per Godin, De Vrij e Skriniar. A centrocampo possibile conferma dal primo minuto […] L'articolo Brescia-Inter, probabili formazioni: Conte con Lautaro-Lukaku, ...