È ufficiale | Google ha acquisito Fitbit e punta a dispositivi Wear OS propri

Google Stadia : il controller ufficiale su PC e smartphone funzionerà via cavo : Come forse saprete il controller ufficiale di Google Stadia è stato pubblicizzato come controller wireless, capace di collegarsi alla nostra rete wifi così da comunicare direttamente con i server di Google e portando al minimo possibile la latenza.Ebbene, purtroppo è stato specificato nelle scorse ore che il suddetto controller di Stadia sarà sì senza fili, ma solo se utilizzato con un Chromecast Ultra connesso ad una TV, mentre per chi lo ...

Uscita di Google Stadia è ufficiale : a novembre inizia la rivoluzione dei videogame : L'Uscita di Google Stadia è stata finalmente annunciata in via ufficiale. Nel corso dell'ultimo panel del colosso di Mountain View, e poi sulle pagine dell'account Twitter ufficiale, la dirigenza a capo del seducente progetto dedicato al gaming in streaming invita tutti i curiosi a segnare la data del 19 novembre 2019 sui propri calendari. Quella che renderà quindi disponibile il servizio in Nord America e Europa, Italia compresa. ...

Google Pixelbook Go è ufficiale : design e specifiche tecniche per il Chromebook dei sogni : Google Pixelbook Go ufficiale: ecco le specifiche, il design, il software e tutto quello che c'è da sapere sul nuovo laptop di casa Mountain View, presentato in coppia con Google Pixel 4 e Pixel 4 XL. L'articolo Google Pixelbook Go è ufficiale: design e specifiche tecniche per il Chromebook dei sogni proviene da TuttoAndroid.

Infinity è supportato dagli smart speaker di Google in Italia in via ufficiale : L’arrivo in Italia degli smart speaker di Google ci ha permesso di comandare tutta una serie di prodotti e dispositivi presenti in casa direttamente con la nostra voce. Da quest’oggi avremo l’opportunità di comandare un nuovo servizio senza muovere un dito: Mediaset Infinity. Esatto, proprio così. Basta possedere uno smart speaker Google qualsiasi fra Google Home, Google Home Mini o il Google Nest Hub per accedere al grande ...

LineageOS 17.0 con Android 10 in versione non ufficiale debutta sui Google Pixel : I possessori di Google Pixel e Pixel XL da oggi hanno un’alternativa in più all’ambiente stock per vivere l’esperienza di Android 10. È disponibile infatti la LineageOS 17.0 basata sull’ultima evoluzione del robottino verde di Google, sia pure in versione non ufficiale. Ne dà notizia XDA con un thread dedicato alla ROM nuova arrivata, una tra le più apprezzate dagli amanti del modding. Tuttavia ci sono degli elementi da ...

ufficiale la data di lancio dei Google Pixel 4 : la conferma di Big G : Il 15 ottobre sarà la data di presentazione dei prossimi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL: come anticipato da Evan Blass, i prossimi Googlefonini verranno lanciati a New York. Il noto leaker ne ha dato notizia a mezzo Twitter, proponendo un'immagine del device che restituisce nel box data e ora proprio le informazioni che vi abbiamo sopra suggerito. Dopo non troppo tempo è arrivata la risposta di Big G, che ha confermato quanto previsto da ...

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL hanno una data di lancio - ora è ufficiale : Segnate questa data sul calendario perché potrebbe essere il giorno dei Google Pixel 4 e a suggerirlo è Evan Blass, meglio conosciuto come evleaks, fonte assolutamente affidabile. L'articolo Google Pixel 4 e Pixel 4 XL hanno una data di lancio, ora è ufficiale proviene da TuttoAndroid.