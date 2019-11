Ciclocross | Superprestige 2019-2020 | a Ruddervoorde torna Mathieu Van der Poel

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) De Vliegende Hollander, l’Olandese Volante,Van der(Corendon-Circus) è pronto all’esordio stagionale nel. Questa domenica, infatti, il neerlandese sarà al via della quarta prova diche si svolgerà sul circuito di. Il padre di, il leggendario Adrie Van der, iridato nelnel ’96 e vincitore, su strada, di Liegi-Bastogne-Liegi, Giro delle Fiandre, Amstel Gold Race e Parigi-Tours, dice, però, che non si aspetta una vittoria del figlio già in questo weekend. Lo stesso campione del mondo in carica, inoltre, afferma di stare bene, ma di non essere ancora al top. Tuttavia, date le caratteristiche del circuito, molto veloce e tecnico, ricco di brevi salitine e con un tratto sabbioso poco prima del traguardo, il talento del neerlandese (l’anno scorso ha vinto 32 gare su 33 concluse nel ...

