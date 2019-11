Basket 3×3 | le qualificate a Tokyo 2020 e la composizione dei Preolimpici! Doppia chance

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) La corsa versoper il3×3 è cominciata pochi minuti fa, con l’annuncio delle prime quattro squadre automaticamenteper gli uomini e per le donne, oltre che di quelle partecipanti ai tornei Preolimpici che si terranno a marzo e ad aprile. Per gli uomini, le quattro direttamentealle Olimpiadi sono Serbia, Russia, Cina e Giappone, mentre per le donne lo sono Russia, Cina, Mongolia e Romania. Il Giappone, dunque, come da regolamento, ha scelto di qualificare direttamente la squadra maschile, mentre la femminile dovrà disputare i tornei Preolimpici per giocarsi la manifestazione di casa. Veniamo ora ai Preolimpici: ci sono due tornei, l’Olympic Qualifying Tournament e l’Universality-Driven Olympic Qualifying Tournament. Il primo si terrà in India (città da decidere, 18-22 marzo), il secondo a Budapest, in Ungheria (aprile ...

