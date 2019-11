Basket 3×3 | Calendario e date preolimpici 2020 | la composizione dei gironi | le azzurre

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 1 novembre 2019) La FIBA ha comunicato ladei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyoper quanto riguarda il3×3, sport che farà il proprio debutto a cinque cerchi in occasione della prossima edizione dei Giochi. L’Italia è ancora in corsa con la squadra femminile che, dopo aver vinto i Mondiali 2018, andrà a caccia dello storico pass per l’appuntamento più importante del quadriennio: lesaranno impegnate in India da 18 al 22 marzo(la città ospitante deve essere ancora selezionata) e sono state inserite nella Pool D insieme a Cina Taipei, Repubblica Ceca, Svizzera, India. Si tratta di un girone agevole per la nostra Nazionale che punta a raggiungere la fase a eliminazione diretta, soltanto le prime tre squadre si qualificheranno alle Olimpiadi di Tokyo. L’Italia avrà però una seconda chance attraverso il torneo di ripescaggio che andrà in ...

