Fonte : wired

(Di giovedì 31 ottobre 2019) L’ultimo smartphonericorda un po’ l’azienda cinese di qualche anno fa, quella che per farsi largo riusciva a sfornare prodotti molto intivi dal prezzo decisamente interessante. In effetti stavolta il tentativo, dichiarato, del colosso di Shenzhen è quello di democratizzare l’accesso alla fotografia di qualità grazie al contributo dell’intelligenza artificiale. Il nuovo prodotto di5T dispone infatti di un kit fotografico composto da un obiettivo ad alta definizione da 48 Mp, un obiettivo grandangolare da 16 Mp, un macro da 2 Mp e una lente dedicata all’effetto bokeh da 2 Mp. Niente zoom spinto, l’obiettivo Tele, plus del rivale di casa Honor 20 Pro, non è stato inserito evidentemente per evitare sovrapposizioni, ma l’utente può usare l’elettronica per arrivare fino a 10X. Lo smartphone didispone però di una versatile camera frontale da 32 MP ideale ...

SingolaritaTech : Recensione Huawei Nova 5T, fascia media ma prestazioni top - pcexpander : Recensione DJI Mavic Mini: la quintessenza della portabilità (foto e video)#pcexpander #cybernews #android #samsung… - AppleNews_it : RT @pcexpander: Call of Duty: Modern Warfare, gli orrori della guerra nella campagna single-player (recensione)#pcexpander #cybernews #andr… -