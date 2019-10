Manovra | le parole di Renzi | Di Maio e Zingaretti

Fonte : blogo

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Lafinanziaria fa discutere, come ogni anno. Le risorse sono limitate ed ogni Governo è costretto a scegliere delle priorità dopo aver formulato varie ipotesi per reperire fondi. L'obiettivo principale di tutte le componenti di questo Esecutivo era quello di bloccare l'aumento dell'Iva, disinnescando le clausole di salvaguardia. Questo obiettivo è stato raggiunto, ma ci sono altri elementi che continuano a far discutere.La versione diMatteo, per esempio, continua ad utilizzare la discussione sullaa fini propagandistici, come se non facesse parte anche lui della stessa squadra. L'ex Premier, infatti, continua a cercare di intestare al suo partito gli aspetti positivi, prendendo contemporaneamente le distanze dalle scelte meno popolari, sulle quali si è ripromesso di intervenire in parlamento. Solo su Quota 100 l'ex Premier non ha cambiato idea: "La Legge ...

msgelmini : Questa manovra possiamo sintetizzarla in 3 parole: tasse, spesa pubblica e giustizialismo fiscale. Tutto quello che… - matteosalvinimi : #Salvini: quello che mi preoccupa di Conte non sono le sue parole al vento, ma la sua #manovra economica che spaven… - Adenuricfla : RT @MorMattia: Le microtasse stando diventando macro. Adesso arriverà la manovra in parlamento e sicuramente ci batteremo contro l’ingiusti… -