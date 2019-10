Sampdoria-Lecce 1-1 | le pagelle di CalcioWeb | Ramirez salva Ranieri FOTO

Formazioni ufficiali Sampdoria-Lecce : fuori Murillo e Gabbiadini - per i salentini dentro Shakov : Formazioni ufficiali Sampdoria-Lecce – Sampdoria e Lecce scendono in campo nella decima giornata di campionato. Al Ferraris arrivano due squadre dall’umore completamente opposto. I blucerchiati sembrano non riuscire a risollevarsi nonostante l’arrivo di Claudio Ranieri in panchina. La squadra, dopo aver pareggiato con la Roma, ha perso a Bologna, tornando a mostrare i soliti problemi. I salentini sono galvanizzati dai due ...

Probabili formazioni Sampdoria-Lecce : possibile chance per La Mantia : Probabili formazioni Sampdoria-Lecce – Scontro salvezza al Ferraris di Genova, la Samp cerca la prima vittoria della gestione Ranieri e la seconda stagionale. Di fronte un Lecce che in trasferta sta mantenendo un cammino da grande e che ha fermato sabato la Juventus al Via del Mare. Le scelte. Ormai si va verso il consolidamento del 4-4-2 per il tecnico blucerchiato. Murillo-Colley coppia di difensori, mentre a centrocampo ci sono ...

Serie A - Llorente lancia il Napoli : 4-1 al Lecce. Dzeko all’ultimo respiro e la Roma passa a Bologna. La Sampdoria manda k.o. il Torino : È il pomeriggio degli attaccanti di peso in Serie A. I match delle 15 vengono segnati dai centravanti che trascinano Napoli, Roma e Sampdoria. La squadra di Carlo Ancelotti sbanca Lecce grazie a una doppietta di Fernando Llorente, a segno per la prima volta nel campionato italiano. I giallorossi, invece, piegano il Bologna nel recupero grazie a un colpo di testa di Edin Dzeko. Anche a Genova la decide una punta: è Manolo Gabbiadini che rialza la ...